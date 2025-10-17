Diwali पर भोपाल जाना हुआ मुश्किल... किराए के नाम पर आम आदमी की जेब ढीली कर रहीं कम्पनियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली मनाने के लिए बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र भोपाल लौट रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियां इसे अवसर मान रही हैं। दीपावली से दो से तीन दिन पहले विभिन्न शहरों से भोपाल आना महंगा हो गया है। सस्ते किराये वाली लेटलाइट पुणे उड़ान में भी आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। पुणे से आने के लिए कनेक्टिंग उड़ान में 18 अक्टूबर का किराया 19 हजार रुपये से भी अधिक हो गया है।

इस सीजन में अधिकांश नौकरी पेशा लोग दीपोत्सव मनाने घर लौटते हैं। पुणे और बेंगलुरू में भोपाल के अलावा विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, दमोह आदि जिलों के युवा भी कार्यरत हैं। इन सबके लिए विमान से लौटना ही सुविधाजनक है क्योंकि ट्रेन में समय अधिक लगता है और टिकट भी आसानी से नहीं मिलते। एयरलाइंस कंपनियां डायनामिक किराए के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल रही हैं। मजे की बात यह है कि दीपावली के बाद भोपाल आने का किराया आधे से भी कम है, लेकिन भोपाल से जाने का किराया बढ़ गया है।