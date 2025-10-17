मेरी खबरें
    Diwali पर भोपाल जाना हुआ मुश्किल... किराए के नाम पर आम आदमी की जेब ढीली कर रहीं कम्पनियां

    दीपावली मनाने के लिए बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र भोपाल लौट रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियां इसे अवसर मान रही हैं। दीपावली से दो से तीन दिन पहले विभिन्न शहरों से भोपाल आना महंगा हो गया है। सस्ते किराये वाली लेटलाइट पुणे उड़ान में भी आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहे हैं।

    Diwali पर भोपाल जाना हुआ मुश्किल... किराए के नाम पर आम आदमी की जेब ढीली कर रहीं कम्पनियां
    किराए के नाम पर आम आदमी की जेब ढीली कर रहीं कम्पनियां

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली मनाने के लिए बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र भोपाल लौट रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियां इसे अवसर मान रही हैं। दीपावली से दो से तीन दिन पहले विभिन्न शहरों से भोपाल आना महंगा हो गया है। सस्ते किराये वाली लेटलाइट पुणे उड़ान में भी आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। पुणे से आने के लिए कनेक्टिंग उड़ान में 18 अक्टूबर का किराया 19 हजार रुपये से भी अधिक हो गया है।

    इस सीजन में अधिकांश नौकरी पेशा लोग दीपोत्सव मनाने घर लौटते हैं। पुणे और बेंगलुरू में भोपाल के अलावा विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, दमोह आदि जिलों के युवा भी कार्यरत हैं। इन सबके लिए विमान से लौटना ही सुविधाजनक है क्योंकि ट्रेन में समय अधिक लगता है और टिकट भी आसानी से नहीं मिलते। एयरलाइंस कंपनियां डायनामिक किराए के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल रही हैं। मजे की बात यह है कि दीपावली के बाद भोपाल आने का किराया आधे से भी कम है, लेकिन भोपाल से जाने का किराया बढ़ गया है।


    लो फेयर, अब गुजरे वक्त की बात

    कभी भोपाल से विभिन्न शहरों तक सफर करने के लिए एक से दो माह पहले बुकिंग कराने पर दो से तीन हजार रुपये में टिकट मिल जाते थे। छह माह पहले बुकिंग करने पर तो 999 रुपये तक में टिकट उपलब्ध रहते थे। लेकिन अब यह गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। समय के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ने से किराया भी बढ़ गया है। पुणे, मुंबई और बेंगलुरू रूट पर सबसे अधिक किराया है, जबकि दिल्ली का किराया सबसे कम है।

    लेटनाइट पुणे उड़ान की 18 अक्टूबर की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। अब यात्रियों को वाया अहमदाबाद आना होगा। इसमें किराया 19 हजार रुपये से भी अधिक है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार एयरलाइंस कंपनियां ही किराया तय करती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती।

    भोपाल से किराया एक नजर में (ट्रेवल एजेंटों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुकिंग के समय बदलाव संभव):

    • पुणे (कनेक्टिंग): 18 अक्टूबर – 19,524 रु., 21 अक्टूबर एवं बाद में – 6,524 रु.

    • बेंगलुरू: 18,525 रु., बाद में – 6,007 रु.

    • दिल्ली: 7,102 रु., बाद में – 4,168 रु.

    • मुंबई: 20,534 रु., बाद में – 4,700 रु.

    • अहमदाबाद: 10,082 रु., बाद में – 4,815 रु.

    • रायपुर: 8,115 रु., बाद में – 4,291 रु.

    • जयपुर: 18,294 रु., बाद में – 4,229 रु.

    • हैदराबाद: 15,499 रु., बाद में – 6,214 रु.

