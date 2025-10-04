MP Top News: छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत... आंकड़ा 10 के पार, बुरहानपुर में पलटी गाड़ी; एक की मौत और 13 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. किडनी फेल होने से छिदवाड़ा की एक बच्ची की मौत हो गई है। नागपुर में पिछले एक सप्ताह से योगिता ठाकरे का इलाज चल रहा था। वह भी आज जिंदगी की जंग हार गई। अब तक छिंदवाड़ा के 10 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हो गई है। इधर मध्य प्रदेश में के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद इस पर बैन लगा दिया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. जबलपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र गढा के दशहरा चल समारोह के दौरान अप्रिय दुर्घटना हो गई। चल समारोह के स्वागत के लिए बनाए गए एक मंच का टेंट टूट गया, इसी दौरान गुलाआ चौक के पास मंच में लगाया गया ट्रेंस (लोहे के स्ट्रक्चर) गिर गया। तब पांच के आसपास बड़ी संख्या में लोग देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए खड़े थे। जिसकी चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. बुरहानपुर में शनिवार सुबह महाराष्ट्र सीमा से लगे करौली घाट में दापोरा गांव के संगम डिजिटल बैंड का वाहन पलट गया। जिससे वाहन में सवार गायक सोले पुत्र सुल्तान शाह 24 वर्ष निवासी दापोरा की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस वाहन में बैंड पार्टी के 22 लोग सवार थे। इनमें से 13 लोग घायल हुए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर) 4. बालाघाट के कलकत्ता जंगल में माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। लांजी के युवक देवेंद्र यादव की हत्या के 17 दिन बाद यह घटना हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मलाजखंड दलम के माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। पुलिस और सीआरपीएफ सघन सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)