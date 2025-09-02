मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railway News: भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब इन स्टेशनों पर भी, यहां देखें पूरी लिस्ट

    यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। अब भोपाल से बिलासपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 18235-18236 खोंगसरा, बेलगहना और करगी रोड स्टेशनों पर भी ठहरेगी।

    By vikas verma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 01:35:27 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 01:43:04 AM (IST)
    Indian Railway News: भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब इन स्टेशनों पर भी, यहां देखें पूरी लिस्ट
    भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस का स्टॉप अब इन स्टेशनों पर भी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। अब भोपाल से बिलासपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 18235-18236 खोंगसरा, बेलगहना और करगी रोड स्टेशनों पर भी ठहरेगी। यह सुविधा एक सितंबर से लागू कर दी गई है।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन से सुबह 10:15 बजे रवाना होगी और खोंगसरा स्टेशन पर दोपहर 1:25 बजे पहुंचेगी। दो मिनट रुकने के बाद 1:27 बजे रवाना होगी। बेलगहना स्टेशन पर यह 1:43 बजे पहुंचेगी और 1:45 बजे प्रस्थान करेगी। करगी रोड स्टेशन पर ट्रेन 1:58 बजे ठहरेगी और 2:00 बजे रवाना होगी।

    इसी तरह ट्रेन 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस रात 10:30 बजे बिलासपुर से रवाना होकर करगी रोड स्टेशन पर 11:00 बजे पहुंचेगी और 11:02 बजे आगे बढ़ेगी। बेलगहना स्टेशन पर यह 11:16 बजे पहुंचेगी तथा 11:18 बजे प्रस्थान करेगी। खोंगसरा स्टेशन पर ट्रेन 11:32 बजे पहुंचेगी और 11:34 बजे रवाना होगी।

    इसे भी पढ़ें- इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए शुरू होंगी सीधी उड़ानें, यहां देखें फ्लाइट की शेड्यूल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.