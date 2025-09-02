Indian Railway News: भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब इन स्टेशनों पर भी, यहां देखें पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। अब भोपाल से बिलासपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 18235-18236 खोंगसरा, बेलगहना और करगी रोड स्टेशनों पर भी ठहरेगी। यह सुविधा एक सितंबर से लागू कर दी गई है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन से सुबह 10:15 बजे रवाना होगी और खोंगसरा स्टेशन पर दोपहर 1:25 बजे पहुंचेगी। दो मिनट रुकने के बाद 1:27 बजे रवाना होगी। बेलगहना स्टेशन पर यह 1:43 बजे पहुंचेगी और 1:45 बजे प्रस्थान करेगी। करगी रोड स्टेशन पर ट्रेन 1:58 बजे ठहरेगी और 2:00 बजे रवाना होगी।