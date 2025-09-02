मेरी खबरें
    By prem jat
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 01:00:05 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 01:40:37 AM (IST)
    इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए शुरू होंगी सीधी उड़ानें, यहां देखें फ्लाइट का शेड्यूल
    HighLights

    1. इंदौर से हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है
    2. इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानें शुरू
    3. करीब डेढ़ साल बाद स्टार एयर फिर से इंदौर से उड़ानें शुरू कर रही है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य भारत के प्रमुख व्यावसायिक शहर इंदौर से हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्टार एयर एयरलाइंस 16 सितंबर से इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए बुकिंग भी खोल दी है। ये उड़ानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी।

    करीब डेढ़ साल बाद स्टार एयर फिर से इंदौर से उड़ानें शुरू कर रही है। इस बार एयरलाइन एक साथ महाराष्ट्र के गोंदिया और कर्नाटक के बेंगलुरु को जोड़ेगी। फ्लाइट कनेक्टिंग होगी यानी विमान पहले बेंगलुरु से उड़कर इंदौर आएगा और फिर गोंदिया जाएगा। वापसी में गोंदिया से इंदौर होकर बेंगलुरु लौटेगा। यात्री दोनों शहरों के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।

    इंदौर से गोंदिया के लिए टिकट लगभग ढाई हजार रुपये और इंदौर से बेंगलुरु के लिए साढ़े चार हजार रुपये में उपलब्ध हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि एसोसिएशन लंबे समय से स्टार एयर से इंदौर से उड़ानें शुरू करने की मांग कर रही थी। गोंदिया महाराष्ट्र का सीमावर्ती शहर है, जिससे आसपास के इलाकों में जाने वालों को फायदा मिलेगा।

    स्टार एयर पहले इंदौर से किशनगढ़ और बेलगावी के लिए उड़ान संचालित करती थी। अब कंपनी फिर से संचालन शुरू कर रही है।

    यह रहेगा शेड्यूल

    • बेंगलुरु–इंदौर : S5 204 उड़ान दोपहर 2.30 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी और शाम 4.30 बजे इंदौर पहुंचेगी।

    • इंदौर–गोंदिया : S5 460 उड़ान शाम 5 बजे इंदौर से रवाना होगी और 5.55 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

    • गोंदिया–इंदौर : S5 459 उड़ान शाम 6.25 बजे गोंदिया से उड़ान भरेगी और 7.20 बजे इंदौर आएगी।

    • इंदौर–बेंगलुरु : S5 205 उड़ान रात 7.50 बजे इंदौर से रवाना होगी और 9.45 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी।

    गोंदिया उड़ान तीन साल बाद फिर शुरू

    गोंदिया महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। नई उड़ान शुरू होने से इन राज्यों के सीमावर्ती शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इंदौर से मुंबई, पुणे, नागपुर और गोंदिया कुल चार शहरों के लिए हवाई कनेक्शन हो जाएगा। स्टार एयर 72 सीटर विमान का उपयोग करेगी। मार्च 2022 में गोंदिया के लिए उड़ान शुरू की गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद बंद हो गई थी। अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है।

    बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त विकल्प

    इंदौर से बेंगलुरु के लिए अभी इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार उड़ानें चल रही हैं। स्टार एयर की नई फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। इससे उद्योग जगत और आम यात्रियों दोनों को फायदा होगा। नई सुविधा से इंदौर की एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सफर और आसान बनेगा।

