इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए शुरू होंगी सीधी उड़ानें, यहां देखें फ्लाइट का शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य भारत के प्रमुख व्यावसायिक शहर इंदौर से हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्टार एयर एयरलाइंस 16 सितंबर से इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए बुकिंग भी खोल दी है। ये उड़ानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी।

करीब डेढ़ साल बाद स्टार एयर फिर से इंदौर से उड़ानें शुरू कर रही है। इस बार एयरलाइन एक साथ महाराष्ट्र के गोंदिया और कर्नाटक के बेंगलुरु को जोड़ेगी। फ्लाइट कनेक्टिंग होगी यानी विमान पहले बेंगलुरु से उड़कर इंदौर आएगा और फिर गोंदिया जाएगा। वापसी में गोंदिया से इंदौर होकर बेंगलुरु लौटेगा। यात्री दोनों शहरों के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।