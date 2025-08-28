भिंड कलेक्टर पर भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह ने उठाया हाथ, रहा है लंबा आपराधिक इतिहास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार कुशवाह के विरुद्ध लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित छह महीने की सजा भी सुनाई जा चुकी है। अभी यह मामला अपील में है। भिंड देहात थाने का आइपीसी धारा-342, 506बी, 504, 34 का एक मामला विचाराधीन है। शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और दंगा करवाने के मामले में भी अपराध दर्ज रहा है। एसटीएससी एक्ट, अगवा कर मारपीट करने जैसे मामले भी कुशवाह के खिलाफ दर्ज हैं।

आइएएस एसोसिएशन नाराज, सीएम-सीएस से जताएंगे विरोध बुधवार को भिंड कलेक्टर के साथ भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा घूंसा मारने के प्रयास से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी नाराज हैं। अधिकारियों ने कहा के सरकारी कामकाज में बाधा डालने और कलेक्टर के साथ गाली गलौज करने के मामले में विधायक कुशवाह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने विधायक को गिरफ्तार किए जाने की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश आइएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। मप्र आइएएस एसोसिएशन ने कहा कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव से मिलकर अपनी बात रखेंगे।

मामला रेत चोरी का, अवैध खनन रोकने से विधायक हुआ नाराज दरअसल, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा अवैध खनन को रोकने की दिशा की गई सख्ती के कारण विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह नाराज है। विधायक को यह पसंद नहीं की रेत परिवहन कर रही गाड़ियों को कोई रोके। इसी बात के लिए वह कलेक्टर को पहले भी फोन पर धमका चुका था। आइपीएस नरेंद्र कुमार की जा चुकी है जान ग्वालियर- चंबल में अवैध खनन को रोकना या रेत परिवहन की गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करना आसान नहीं है। वर्ष 2012 में रेत परिवहन को रोकने में अखिल भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी नरेंद्र कुमार की जान जा चुकी है। खनन माफिया ने नरेंद्र पर ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा दी थी। उनकी पत्नी आइएएस मधुरानी तेवतिया अभी दिल्ली में पदस्थ हैं।