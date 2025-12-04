MP में कांग्रेस के विधायक का अनोखा विरोध, बंदर बनकर पहुंचे विधानसभा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक सुनील उइके बंदर का भेष धारण कर विधानसभा के बाहर पहुंचे। उनके हाथ में उस्तरा भी था। कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और किसानों के अधिकारों पर ठीक उसी तरह से उस्तरा चला रही है, जैसे बंदर के हाथ उस्तरा लग गया हो।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इस तरह प्रदर्शन करने का उद्देश्य यह बताना है कि भाजपा सरकार के हाथ में उस्तरा आ जाने से वह प्रदेश की जनता के हितों को निरंतर चोट पहुंचा रही है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट में क्या कहा?

उन्होंने आरोप लगाया कि आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है - चाहे वह जन सेवा मित्र हों या सरकारी भर्ती प्रक्रिया, सब कुछ ठप पड़ गया है। महिलाओं की सुरक्षा संकट में है, किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, और बढ़ते अपराधों ने कानून-व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार ने उस्तरा हाथ में ले लिया है और वह बेरहमी से युवाओं के रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और किसानों के अधिकारों को काट रही है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार अपनी नीतियों पर तत्काल पुनर्विचार करे।