MP में एक बीघा से एक लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को मिलेगा सम्मान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए एक बीघा से एक लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

साथ ही पराली और नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों और नवाचारों का प्रस्तुतीकरण दिया गया।