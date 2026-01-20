मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नर्मदा नदी के घाटों पर तैयार होंगे पानी पर तैरते हुए अस्पताल, नदी एम्बुलेंस का विस्तार करेगी MP सरकार

    Bhopal News: मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाटों पर फ्लोटिंग अस्पताल शुरू कर नदी एम्बुलेंस का विस्तार किया जाएगा। इससे घाट पर आने वाले तीर्थयात्रियों, ...और पढ़ें

    By Sourabh SoniEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 09:28:41 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 09:28:40 AM (IST)
    नर्मदा नदी के घाटों पर तैयार होंगे पानी पर तैरते हुए अस्पताल, नदी एम्बुलेंस का विस्तार करेगी MP सरकार
    नर्मदा नदी के घाटों पर होंगे फ्लोटिंग अस्पताल, नदी एम्बुलेंस का विस्तार करेगी सरकार

    HighLights

    1. आदिवासी इलाकों के लिए महत्वपूर्ण कदम
    2. घाटों पर प्रतिदिन 2.5 लाख आते हैं श्रद्धालु
    3. डॉक्टर, नर्स सहित मेडिकल सुविधाओं से लैस होगा

    सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाटों पर फ्लोटिंग अस्पताल शुरू कर नदी एम्बुलेंस का विस्तार किया जाएगा। इससे घाट पर आने वाले तीर्थयात्रियों, परिक्रमावासियों, आगंतुकों और स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सुगमता होगी।

    राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल आलीराजपुर, धार और बड़वानी जिलों में नदी किनारे बसे लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए नदी एम्बुलेंस शुरू की गई हैं, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार व दवाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित होंगी।


    आदिवासी इलाकों के लिए महत्वपूर्ण कदम

    खासकर बाढ़ प्रभावित और दूरदराज के आदिवासी इलाकों के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा वेलनेस और योग टूरिज्म में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए घाटों पर योग, ध्यान केंद्र और पार्क निर्माण भी किए जाएंगे।

    नर्मदा के घाटों पर प्रतिदिन 2.5 लाख आते हैं श्रद्धालु

    नर्मदा नदी के 861 घाटों पर प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख से अधिक पर्यटक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री आते हैं। 396 सूक्ष्म आकार के घाटों पर एक लाख आठ हजार से अधिक, 338 मध्यम आकार के घाटों पर 95 हजार और 116 वृहद आकार के घाटों पर 65 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं।

    यह भी पढ़ें- MP में 'पीएम ई-बस सेवा' पर ब्रेक! 472 बसें तैयार पर डिपो और चार्जिंग स्टेशन अधूरे, 8 शहरों में अटकी योजना

    डॉक्टर, नर्स सहित मेडिकल सुविधाओं से लैस होगा

    फ्लोटिंग अस्पताल यानी पानी पर तैरता हुआ अस्पताल, जो दूरदराज के इलाकों और द्वीपों पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगा। यह चिकित्सा सेवाओं को नदी से लगे सड़क विहीन गांवों तक ले जाने में सक्षम होगा। डॉक्टर, नर्सिंग टीम व मेडिकल सुविधाओं से लैस ये अस्पताल आपातकालीन स्थितियों में भी मददगार होंगे। इनमें जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।

    naidunia_image

    यह भी पढ़ें- Traffic Rule: MP में प्रधान आरक्षकों को मिला चालान काटने का अधिकार, सड़कों पर बढ़ेगी सख्ती

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.