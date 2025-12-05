MP में मातृ मृत्यु रोकने की नई पहल: गर्भवती को रेफर करने से पहले अस्पताल को देनी होगी सूचना, CMHO ने दिए सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी गंभीर गर्भवती महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल को इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी होगा, ताकि वहां उपचार की तैयारी पहले से हो सके।

गुरुवार को जयप्रकाश (जेपी) जिला चिकित्सालय में मातृ मृत्यु समीक्षा (एमडीएसआर) बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि बिना सूचना रेफरल भेजे जाने से इलाज शुरू होने में देरी होती है, जिससे जोखिम बढ़ता है। अस्पताल को पहले से जानकारी देने से डॉक्टरों की टीम और जरूरी सुविधाएं समय रहते तैयार की जा सकती हैं।