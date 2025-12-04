Indian Railways News: नए साल पर यात्रियों को रेलवे का तोहफा, 1 जनवरी से लागू होगा ट्रेनों का नया टाइम-टेबल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1 जनवरी 2026 से देशभर में ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू होने जा रही है, जिसके तहत भोपाल मंडल में कई गाड़ियों के समय में आंशिक बदलाव किए गए हैं। रेलवे प्रशासन (Indian Railways news) का कहना है कि नई समय-सारणी के लागू होने से ट्रेनों की गति में सुधार होगा और यात्रियों का समय बचेगा। तो वहीं इटारसी होकर संचालित गाड़ी संख्या 12149 / 12150 पुणे-सुपौल-पुणे एक्सप्रेस गुरुवार से नई परिवर्तित गाड़ी संख्या 11401/11402 के रूप में संचालित है।

नए साल से प्रारम्भिक स्टेशन से प्रस्थान होने वाली ट्रेनों का परिवर्तित समय

गाड़ी संख्या 22145 भोपाल-रीवा एक्सप्रेस,

भोपाल से 23.05 बजे की बजाय 23.00 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 19324 भोपाल-डॉ अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, भोपाल से 17.00 बजे की बजाय 17.10 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल से 16.55 बजे की बजाय 16.40 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रानी कमलापति से 22.00 बजे की बजाय 21.55 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 12197 भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस, भोपाल से 15.15 बजे की बजाय 15.10 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 19712 भोपाल-जयपुर एक्सप्रेस, भोपाल से 16.35 बजे की बजाय 16.30 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 22172 रानी कमलापति-पुणे एक्सप्रेस, रानी कमलापति से 15.50 बजे की बजाय 15.40 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 22172 रानी कमलापति-पुणे एक्सप्रेस, रानी कमलापति से 15.50 बजे की बजाय 15.40 बजे प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति-अगरतल्ला स्पेशल, रानी कमलापति से 15.40 बजे की बजाय 15.20 बजे प्रस्थान करेगी।

1 जनवरी से ट्रेनों का गन्तव्य स्टेशन पर पहुंचने का परिवर्तित समय

गाड़ी संख्या 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रीवा 08.00 बजे की बजाय 07.55 बजे पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी 12.30 बजे की बजाय 13.15 बजे पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 11602 कटनी-बीना, बीना 19.05 बजे की बजाय 20.00 बजे पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल 17.18 बजे की बजाय 17.00 बजे पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 51884 ग्वालियर-बीना, बीना 16.25 बजे की बजाय 16.20 बजे पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 11603 कोटा-बीना, बीना 16.55 बजे की बजाय 16.50 बजे पहुंचेगी।

1 जनवरी से मध्यवर्ती स्टेशन पर ट्रेनों का परिवर्तित समय

गाड़ी संख्या 18234 बिलासपुर-इंदौर का इटारसी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 01.25/01.40 बजे की बजाय 01.35/01.40 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 12185 रानी कमलापति-रीवा का बीना स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 00.30/00.35 बजे की बजाय 00.25/00.30 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर का रूठियाई स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 23.15/23.20 बजे की बजाय 23.25/23.30 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 12577 दरभंगा-मैसूर का इटारसी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 22351 सहरसा-सर एम वि.ट. बेंगलुरु का इटारसी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 22353 पटना-सर एम वि.ट. बेंगलुरु का इटारसी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 22642 हजरत निजामुद्दीन-कन्याकुमारी का इटारसी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।

यह भी पढ़ें- अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP हुआ अनिवार्य, वंदे भारत और शताब्दी में नई व्यवस्था लागू

1 जनवरी से इंटरचेंज संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर ट्रेनों का परिवर्तित समय

गाड़ी संख्या 17606 भगत की कोठी-कचीगुडा का संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 16.30/16.35 बजे की बजाय 16.25/16.30 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 18234 बिलासपुर-इंदौर का संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 04.28/04.30 बजे की बजाय 04.53/04.55 बजे होगा।

गाड़ी संख्या 19339 दाहोद-भोपाल का संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय 15.20/15.22 बजे की बजाय 15.30/15.32 बजे होगा।

पश्चिम मध्य रेलवे और भोपाल मंडल में अधिकांश ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है। सभी स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यात्रियों से अपील है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए 1 जनवरी से लागू नई समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, आधिकारिक वेबसाइट या रेल मदद 139 से प्राप्त कर यात्रा करें। सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक।