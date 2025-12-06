IndiGo Flight Cancellation: एयरलाइंस क्रू समस्या से मध्य प्रदेश के यात्री परेशान, शुक्रवार को रद्द हुई 65 उड़ानें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की समस्या का असर मध्य प्रदेश में भी है। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट से मुंबई और दिल्ली समेत कई शहरों के लिए हवाई सेवाएं प्रभावित होने से पिछले तीन दिन से यात्रियों के सामने संकट खड़ा हुआ है। शुक्रवार को भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों- भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से कुल 65 उड़ाने शुक्रवार को निरस्त की गईं। कई उड़ाने देरी से उड़ीं। इससे यात्री भटकने को विवश हुए।

भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि हमने मदद के तौर पर प्रभावित यात्रियों के लिए वाहन पार्किंग चार्ज माफ कर दिया है। संकट के समय ने एयरलाइंस और यात्रियों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।