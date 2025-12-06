मेरी खबरें
    इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की समस्या का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से कुल 65 उड़ानें शुक्रवार को निरस्त की गईं। कई उड़ाने देरी से उड़ीं। इससे यात्री घंटों तक भटकते रहें।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 12:26:24 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 12:33:59 AM (IST)
    IndiGo Flight Cancellation: एयरलाइंस क्रू समस्या से मध्य प्रदेश के यात्री परेशान, शुक्रवार को रद्द हुई 65 उड़ानें
    मध्य प्रदेश के 65 फ्लाइटें रद

    HighLights

    1. भोपाल से इंडिगो की 18 फ्लाइट कैंसिल
    2. इंदौर के एयरपोर्ट से 35 उड़ाने रद हुई
    3. जबलपुर और ग्वालियर से 12 फ्लाइट रद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की समस्या का असर मध्य प्रदेश में भी है। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट से मुंबई और दिल्ली समेत कई शहरों के लिए हवाई सेवाएं प्रभावित होने से पिछले तीन दिन से यात्रियों के सामने संकट खड़ा हुआ है। शुक्रवार को भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों- भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से कुल 65 उड़ाने शुक्रवार को निरस्त की गईं। कई उड़ाने देरी से उड़ीं। इससे यात्री भटकने को विवश हुए।

    भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि हमने मदद के तौर पर प्रभावित यात्रियों के लिए वाहन पार्किंग चार्ज माफ कर दिया है। संकट के समय ने एयरलाइंस और यात्रियों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।


    भोपाल से इंडिगो की 18 फ्लाइट कैंसिल

    भोपाल में शुक्रवार को नौ जोड़ी उड़ानें (कुल 18) निरस्त रहीं। करीब 3600 यात्रियों को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार को भोपाल से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु पुणे, गोवा रूट की सभी उड़ानें निरस्त रहीं। अहमदाबाद, बेंगलुरु एवं रायपुर रुट पर छोटे एटीआर विमानों का संचालन हुआ।

    अचानक निरस्त होने से यात्री बेहद परेशान हुए। एयरपोर्ट पर कई बार हंगामें की स्थिति निर्मित हुई। इंडिगो प्रबंधन के अनुसार डीजीसीए ने नियमों में छूट दे दी है। यह संकट जल्द खत्म होने के उम्मीद है।

    इंदौर में 35 उड़ानें निरस्त

    इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 35 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। 18 उड़ानें दो से छह घंटे देरी से संचालित हुईं। एयरपोर्ट यात्रियों का शिविर बन चुका है और जाने वालों को उड़ानों की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

    दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा जैसे व्यस्ततम रूट पर उड़ानें निरस्त होने से यात्री अधिक परेशान हो रहे हैं। वहीं, इंडिगो की लगातार निरस्त होती उड़ानों के कारण अन्य एयरलाइंस में किराया आसमान पर पहुंच गया। आम दिनों की अपेक्षा किराया चार से पांच गुना तक बढ़ चुका है।

    जबलपुर में 10 उड़ानें निरस्त

    जबलपुर में शुक्रवार को जबलपुर से उड़ान भरने वाली पांच व अन्य शहरों से यहां आने वाली पांच उड़ानों को निरस्त किया गया। हालांकि डुमना एयरपोर्ट से इंदौर के लिए एक फ्लाइट आपरेट हुई। दो दिन से दिल्ली से जबलपुर आने वाली व जबलपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट एक से चार घंटा विलंब से चल रही थीं। जबलपुर से दिल्ली जाने व आने के लिए दो नियमित उड़ानें हैं।

    वहीं जबलपुर-बेंगलुरु-जबलपुर, जबलपुर-हैदराबाद-जबलपुर, जबलपुर-मुंबई-जबलपुर के लिए भी फ्लाइट सुविधा है। शुक्रवार को ये सभी उड़ानें निरस्त रहीं। जबकि इन उड़ानों के लिए लगभग एक हजार फ्लायर्स ने बुकिंग कराई थी। एकाएक फ्लाइटें रद होने से फ्लायर परेशान हुए।

    ग्वालियर में इंडिगो की दो उड़ानें निरस्त

    ग्वालियर स्थित विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस की दो उड़ाने निरस्त की गईं। इससे यात्री दिल्ली और मुंबई नहीं जा सके। लगातार तीसरे दिन उड़ान सेवा बाधित होने से यात्री बेहद परेशान हैं।

