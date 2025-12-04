पढ़ने-लिखने में इंदौर-भोपाल से भी आगे जबलपुर, साक्षरता दर 81.07 फीसदी, सबसे पीछे कौन?

मेरी खबरें
    पढ़ने-लिखने के मामले में संस्कारधानी जबलपुर प्रदेश में पहले पायदान पर है। साक्षरता में जबलपुर ने इंदौर-भोपाल को भी पीछे छोड़ दिया है। जबलपुर की साक्षरता दर प्रदेश में भर 81.07 प्रतिशत हो गई है। जबकि प्रदेश में सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर की है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:40:06 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 08:43:26 PM (IST)
    HighLights

    1. आलीराजपुर जिले में से कम 36.10 प्रतिशत साक्षरता दर
    2. विधानसभा में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

    सुनील दाहिया, नईदुनिया, भोपाल। पढ़ने-लिखने के मामले में संस्कारधानी जबलपुर प्रदेश में पहले पायदान पर है। साक्षरता में जबलपुर ने इंदौर-भोपाल को भी पीछे छोड़ दिया है। जबलपुर की साक्षरता दर प्रदेश में भर 81.07 प्रतिशत हो गई है। जबकि प्रदेश में सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर की है। यहां साक्षरता दर 36.10 प्रतिशत ही है।

    विधायक अजय सिंह ने किया था सवाल

    यह जानकारी विधानसभा में चुरहट क्षेत्र के विधायक अजय सिंह के सवाल के लिखित जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए वर्तमान में सरकार की ओर से उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जाती है।


    जनगणना 2011 के अनुसार है साक्षरता दर

    यह अलग बात है कि विधानसभा में दी गई साक्षरता दर की जानकारी जनगणना 2011 पर आधारित है। इसमें बताया गया है जबकि की आबादी 24 लाख 63 हजार 289 है, जबकि इनमें से 17 लाख 56 हजार 468 ही साक्षर है। वर्तमान में जबलपुर की आबादी 25 लाख से अधिक हो चुकी है।

    प्रदेश के प्रमुख शहरों में साक्षरता प्रतिशत

    जिला - साक्षरता दर (प्रतिशत में)

    जबलपुर - 81.07

    इंदौर - 80.87

    भोपाल - 80.37

    बालाघाट - 77.09

    ग्वालियर -76.65

