अग्निवीर भर्ती में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा... ओवरएज होने पर जाली आधार कार्ड-अंकसूची से सेना में भर्ती की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती अंतिम चरण में है। इस साल जो अभ्यर्थी लिखित और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जिनके नाम मेरिट लिस्ट में हैं। अब इनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ ऐसे युवक सत्यापन में पकड़े गए हैं, जो ओवरएज हो गए। पूर्व में लगाए गए आधार कार्ड से यह सेना में भर्ती नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने शातिर तरीका अपनाया। जाली आधार कार्ड और जाली अंकसूची तैयार कराई।

डाटाबेस ने पकड़ी फर्जी पहचान, अभ्यर्थी ब्लैक लिस्टेड सेना के डाटाबेस और दस्तावेज सत्यापन में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ऐसे अब तक आधा दर्जन युवक पकड़े जा चुके हैं। खास बात यह है- ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले सबसे ज्यादा युवक उप्र के हैं। चार युवक सिर्फ उप्र के ही पकड़े गए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, उन्हें डिस्क्वालिफाय किया गया और इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इनके फोटो तक डाटाबेस में सुरक्षित हैं, अब कभी यह अभ्यर्थी सेना की भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे।