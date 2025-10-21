Ladli Behna Yojana: लाडली बहनों के लिए खुशखबरी... भाईदूज के दिन खाते में आएंगे इतने पैसे, सीएम भेजेंगे शगुन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब 23 अक्टूबर को महिलाओं के खातों में 250 रुपए शगुन राशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यह राशि भाईदूज के मौके पर दी जाएगी। इस शगुन के साथ प्रदेश की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के तहत अब हर महीने 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा।

अक्टूबर की 1250 रुपए की किस्त पहले ही मिल चुकी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अक्टूबर महीने की 1250 रुपए की नियमित किस्त पहले ही ट्रांसफर कर दी थी। अब 23 अक्टूबर को महिलाओं के खातों में अतिरिक्त 250 रुपए भेजे जाएंगे। इस तरह, अक्टूबर माह में कुल 1500 रुपए की राशि लाड़ली बहनों को प्राप्त होगी।