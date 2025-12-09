लड़की दिखाकर ऐंठे पैसे, भोपाल पहुंचा युवक तो मैरिज ब्यूरो में लटका मिला ताला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: छोला मंदिर इलाके में एक युवक से मैरिज ब्यूरो संचालकों द्वारा 24 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। झांसी निवासी पिंटू साहू, जो निजी काम करते हैं, को कुछ समय पहले मैरिज ब्यूरो का एक पेम्पलेट मिला था। उसी के आधार पर वे माहोली स्थित बंधन मैरिज ब्यूरो के कार्यालय पहुंचे।
यहां उनकी मुलाकात खुद को ब्यूरो संचालक बताने वाले उत्तम सिंह, मैनेजर रोशन खान और अन्य लोगों से हुई। पिंटू साहू और उनके परिवार को शादी के लिए एक युवती दिखाई गई थी। परिवार ने युवती को पसंद भी कर लिया था और बाद में मुलाकात करने की बात तय हुई थी। शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर मैरिज ब्यूरो के लोगों ने उनसे 24 हजार रुपये ले लिए।
कुछ समय बाद जब पिंटू साहू दोबारा भोपाल स्थित कार्यालय पहुंचे, तो देखा कि मैरिज ब्यूरो बंद है और शटर पर ताला लटका हुआ है। आरोपियों के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी नंबर बंद मिले।
संदेह होने पर उन्होंने थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने उत्तम सिंह, रोशन खान और अन्य आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है।
