Bhopal Metro संचालन की तैयारी तेज... किराया होगा 10 रुपए, महिला और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कीम!

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद से भोपाल मेट्रो को चलाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, ताकि 13 दिसंबर से पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर (7.5 किलोमीटर) के सारे काम हो जाएं। चूंकि इंदौर में मेट्रो के संचालन को शुरू हुए करीब छह महीने से अधिक समय हो गया है, ऐसे में भोपाल मेट्रो का हाल इंदौर मेट्रो जैसा न हो, इसके मद्देनज़र भोपाल मेट्रो के बेस फेयर, शेड्यूल और स्कीम को लेकर मेट्रो प्रबंधन के अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है। ताकि राजधानी में मेट्रो का उपयोग अधिक से अधिक नागरिक कर सकें।

बेस फेयर ₹10 करने और शेड्यूल पर विचार जानकारी के अनुसार, बेस फेयर 20 रुपये के बजाए 10 रुपये करने पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा, महिलाएं, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए अलग-अलग स्कीम पर विचार चल रहा है। इंदौर के फॉर्मूले पर शेड्यूल बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंदौर में रात 9 बजे तक मेट्रो चलाई जाती थी, लेकिन कम भीड़ के चलते इसका संचालन एक घंटा कम करना पड़ा। भोपाल में मेट्रो का संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। हालांकि इस बारे में मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि सब कुछ पहले से तय है। लोकार्पण की तारीख के कंफर्म होते ही शेड्यूल, फेयर और स्कीम पर मोहर लगा दी जाएगी।