    MP News: तीस लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विधायकों को मिलेगा छह प्रतिशत ब्याज अनुदान

    MP News: प्रदेश में विधायकों को वाहन खरीदने पर ब्याज अनुदान देने की योजना कोरोना काल में बंद हो गई थी। इसके बाद इसे प्रारंभ नहीं किया गया। जबकि, सदस्य इसकी लगातार मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मसले पर बात की। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 06:38:18 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 06:44:29 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर नया नियम।

    HighLights

    1. 15 लाख रुपये से अधिक का वाहन खरीदने पर विधायक को देना होगा चार प्रतिशत ब्याज।
    2. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
    3. विधायकों को वाहन खरीदने पर ब्याज अनुदान देने की योजना कोरोना काल में बंद हो गई थी।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने 16वीं विधानसभा (दिसंबर 2023-2028) के सदस्यों को वाहन खरीदने पर ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन को योजना में शामिल किया गया है। तीस लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विधानसभा सदस्य को चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। शेष ब्याज सरकार चुकाएगी पर यह अधिकतम छह प्रतिशत तक होगा। 15 लाख रुपये से अधिक का पेट्रोल-डीजल वाला वाहन खरीदने पर सरकार केवल दो प्रतिशत ब्याज चुकाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

    MP में अब मोबाइल ऐप से मिलेगी EV चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन, लाइव पोर्टल से रखी जाएगी नजर

    प्रदेश में विधायकों को वाहन खरीदने पर ब्याज अनुदान देने की योजना कोरोना काल में बंद हो गई थी। इसके बाद इसे प्रारंभ नहीं किया गया। जबकि, सदस्य इसकी लगातार मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मसले पर बात की। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा। संसदीय कार्य विभाग ने चार प्रतिशत ब्याज अनुदान देना प्रस्तावित किया था लेकिन वित्त विभाग ने इसे दो हिस्से में बांट दिया।


    MP EV Policy: एमपी में ईवी रजिस्ट्रेशन पर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट, मार्च 2026 तक मिलेगा लाभ

    यदि कोई विधायक 15 लाख रुपये तक का वाहन खरीदता है तो उसे चार प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। शेष ब्याज सरकार देगी लेकिन 15 से 30 लाख रुपये तक का वाहन खरीदने पर सरकार केवल दो प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। बाकी पूरा ब्याज विधायक को ही चुकाना होगा। ब्याज अनुदान पांच वर्ष तक ही दिया जाएगा। योजना में इलेक्ट्रिक वाहन की नई श्रेणी जोड़ी गई है। इसमें यह प्रविधान किया है कि 30 लाख रुपये तक का वाहन विधायक खरीदता है तो चार प्रतिशत ब्याज उसे चुकाना होगा। शेष ब्याज अधिकतम छह प्रतिशत तक सरकार चुकाएगी।

    आवास ऋण पर ब्याज अनुदान का मामला लंबित

    उधर, विधायकों द्वारा आवास के लिए ऋण लेने पर ब्याज अनुदान देना भी प्रस्तावित है। सदस्य सुविधा समिति इसका भी प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से सरकार को दी चुकी है। इसमें आवास ऋण की अधिकतम सीमा 25 से बढ़ाकर 50 लाख करना प्रस्तावित किया है क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण आवास भी महंगे हुए हैं। वित्त विभाग ने 25 लाख रुपये तक चार प्रतिशत ब्याज सदस्य द्वारा देने और शेष सरकार द्वारा अनुदान के रूप में चुकाने के साथ 50 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार द्वारा दो प्रतिशत ब्याज अनुदान देना प्रस्तावित किया है।

    कैबिनेट के अन्य निर्णय

    सागर जिले की मालथौन तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड स्तर का नया पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के छह पद सृजित किए जाएंगे।

