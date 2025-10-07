मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Police Bharti 2025: बाहरी को फायदा, एमपी वालों को कुछ नहीं... पुलिस भर्ती के नियम में बड़े बदलाव

    MP Police sub Inspector Vacancy 2025: एमपी पुलिस में सूबेदार और उपनिरीक्षक के 500 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे और परीक्षा 9 जनवरी 2026 को होगी। अन्य राज्यों के युवाओं को भी प्रदेश के युवाओं की तरह मौका मिलने से कुछ नाराजगी है क्योंकि अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष कर दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 07:08:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 07:08:57 PM (IST)
    MP Police Bharti 2025: बाहरी को फायदा, एमपी वालों को कुछ नहीं... पुलिस भर्ती के नियम में बड़े बदलाव
    MP में निकली सूबेदार और उपनिरीक्षक की भर्ती। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. SI भर्ती में बाहर वालों के बराबर ही रखी एमपी वालों के लिए आयु सीमा
    2. पहले दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 28 वर्ष थी अधिकतम आयु सीमा
    3. अधिकतम आयु सीमा प्रदेश व बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बराबर रखी

    राज्य ब्यूरो नईदुनिया,भोपाल। एमपी पुलिस में आठ वर्ष बाद सूबेदार और उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती (MP Police Bharti 2025) प्रारंभ होने से युवा खुश हैं तो इस बात से नाराज भी हैं कि अन्य राज्यों के युवाओं को भी प्रदेश के युवाओं की तरह अवसर दिए गए हैं। अधिकतम आयु सीमा प्रदेश व बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बराबर रखी गई है।

    प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय

    इसके पहले हुई परीक्षा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष और एमपी के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष होती थी। अब बाहर वालों के लिए भी 33 वर्ष की सीमा ही रखी गई है। उन्हें एमपी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, यानी वे यहां अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करेंगे।

    27 अक्टूबर शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

    कर्मचारी चयन मंडल ने सोमवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 27 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा नौ जनवरी 2026 को होगी। सूबेदार के 28, विशेष सशस्त्र बल में उप निरीक्षक के 95 और जिला पुलिस बल व अन्य के 377 पदों को मिलाकर 500 पदों पर भर्ती हो रही है।

    यह भी पढ़ें- MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस की बंपर भर्ती, इन पदों के लिए निकली 500 वैकेंसी, 10 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

    इसके पहले वर्ष 2017 में भर्ती हुई थी। इसके बाद कोविड और फिर अन्य कारणों से भर्ती नहीं होने के कारण परीक्षा की तैयारी कर रहे डेढ़ लाख से अधिक युवा अधिकतम आयु सीमा पार कर गए। वे अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में दो वर्ष की छूट यानी 33 की जगह 35 करने की मांग कर रहे थे, पर सरकार ने नहीं माना।

    प्रदेश के युवाओं का नुकसान

    बता दें कि इसके पहले सरकार ने पुलिस की भर्तियों (MP Police Bharti 2025) में रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे भी प्रदेश के युवाओं का नुकसान हुआ है। कारण, दूसरे राज्यों के युवा मध्य प्रदेश में पंजीयन कम कराते थे, जिससे वे आवेदन के समय अपात्र हो जाते थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.