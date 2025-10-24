मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Top News: ISIS मॉड्यूल के दो आतंकी गिरफ्तार, भोपाल में भी अब कार्बाइड गन खरीदने-बेचने पर प्रतिबंध

    MP Top News Today: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। दिवाली के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है और उसने भोपाल में इसकी बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 06:00:50 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:00:49 PM (IST)
    MP Top News: ISIS मॉड्यूल के दो आतंकी गिरफ्तार, भोपाल में भी अब कार्बाइड गन खरीदने-बेचने पर प्रतिबंध
    MP Top News 24th October

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    दिवाली के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा-163 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    जबलपुर में संपत्ति विवाद में छोटे भाई (बबलू चौधरी) ने बड़े भाई और भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाली वारदात घमापुर थाना क्षेत्र के बल्दी करी दफाई इलाके में हुई। मृतकों की पहचान संजय चौधरी (45) और उनकी पत्नी बबीता चौधरी (40) के रूप में हुई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर लगाम लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य किया है। यहां ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अब इन नोटिस का जवाब भी सामने आने लगा है। इस बीच, एक शिक्षिका के जवाब ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    प्रदेशभर की मंडियों में आज से भावांतर भुगतान योजना के तहत कृषि उपज की खरीदी शुरू होते ही कई स्थानों पर विरोध देखने को मिला। राजगढ़ कृषि उपज मंडी में भी योजना के शुभारंभ के साथ ही भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष राकेश सोलंकी के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम रूपावई में चल रही इस फैक्ट्री से 12 देसी कट्टे (312 बोर), तीन कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, खेत मालिक ने अपनी जमीन पर फैक्ट्री चलाने के लिए 20 हजार रुपये महीने का किराया तय किया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.