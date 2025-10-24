MP Top News: ISIS मॉड्यूल के दो आतंकी गिरफ्तार, भोपाल में भी अब कार्बाइड गन खरीदने-बेचने पर प्रतिबंध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

दिवाली के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा-163 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)