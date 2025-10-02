मेरी खबरें
    MP Top News: भोपाल में नशेड़ियों ने रावण के पुतले में लगाई आग, 170 कॉलेजों में वॉट्सएप होगा बंद

    Top MP News Today: भोपाल के बाग मुगालिया इलाके में दशहरे की सुबह करीब 6 बजे कुछ अज्ञात युवक-युवती कार से मैदान में पहुंचे और नशे की हालत में रावण के पुतले को आग के हवाले कर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और 170 संबद्ध कॉलेज वॉट्सएप बंद कर स्वदेशी 'अरत्तई' एप अपनाएंगे।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 05:48:38 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 06:03:45 PM (IST)
    MP Top News: भोपाल में नशेड़ियों ने रावण के पुतले में लगाई आग, 170 कॉलेजों में वॉट्सएप होगा बंद
    MP Top 6 News

    HighLights

    1. रावण पुतला दहन करके फरार हुए युवक-युवतियां
    2. मध्य प्रदेश के 170 कॉलेजों में वॉट्सएप का उपयोग होगा बंद
    3. देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली नदी में गिर गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के बाग मुगालिया इलाके में दशहरे से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुबह करीब 6 बजे कुछ अज्ञात युवक-युवती कार से मैदान में पहुंचे और नशे की हालत में रावण के पुतले को आग के हवाले कर फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय लोगों और आयोजनकर्ताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम शाम को भारी भीड़ के बीच होना था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मध्य प्रदेश के राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और 170 संबद्ध कॉलेज वॉट्सएप बंद कर स्वदेशी 'अरत्तई' एप अपनाएंगे। कुलसचिव अरुण चौहान के निर्णय से आधिकारिक संचार अब अरत्तई पर होगा। यह कदम केंद्र सरकार के स्वदेशी अपनाने के आह्वान के अनुरूप है। अरत्तई सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, डेटा भारत में स्टोर होता है। अगले सप्ताह से अरत्तई का उपयोग शुरू होगा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के बड़नगर में गुरुवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में ट्रॉली में बैठे 7 लोग नदी में डूबने लगे, जिसमें से 6 की जान बचा ली गई। हादसे में एक व्यक्ति अब भी लापता है। उनकी तलाश की जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पिता ने झूठी शान में अपनी बेटी को गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने पिता बंटू, मां गुड़िया, फूफा यदुवीर सिंह सहित 11 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। माता-पिता इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    कटनी के रीठी थाना अंतर्गत भरतपुर गांव में बच्चों के साथ नहाने गए दो सगे भाइयों का तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना से दशहरा पर्व के दिन गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। जानकारी के अनुसार छोटा बरहटा रीठी निवासी सुशील पटेल के बेटे शिवांश लोधी 8 साल और देवांश लोधी 10 साल दशहरा पर अपने मामा के गांव भरतपुर गए हुए थे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    इंदौर में विजयदशमी पर दशहरा मैदान में 111 फीट ऊंचे रावण और 250 फीट लंबी लंका का दहन होगा। शाम 7 बजे भव्य आयोजन में राम-हनुमान के वेश में युवा शामिल होंगे। विजयदशमी के अवसर पर दशहरा मैदान, चिमनबाग, विजय नगर, तिलक नगर, छावनी स्नेहलतागंज में भी रावण दहन का कार्यक्रम होगा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

