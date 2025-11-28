MP Top News: दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, 12 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया कांस्टेबल, सिवनी कांड में बड़ा खुलासा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में गुरुवार को दो छात्राओं के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित छात्रा स्मिता ने आरोप लगाया कि वह अपने कमरे में पूजा कर रही थी। तभी उसकी रूममेट आयशा परवीन सिगरेट पीते हुए कमरे में पहुंची और पूजा स्थान के पास राख गिराने लगी। विरोध करने पर आयशा ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं, मेरे नहीं। ( यहां पढ़े पूरी खबर )

कार में पैसे लेने के बाद जैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसकी कार के दरवाजे खुलवाते हुए स्वयं को लोकायुक्त के अधिकारी होने की बात कही, तो वह एक मिनट रुककर साथ चलने की बात कहते हुए कार से उतरा और लोकायुक्त की टीम को धक्का देते हुए भाग खड़ा हुआ। लोकायुक्त टीम को उसकी जैकेट और कार हाथ लगी है। घटना का वीडियो वायरल हुआ। (यहां पढ़े पूरी खबर)

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में गुरुवार देर रात एक बाइक को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी और उसे घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और टक्कर के बाद बाइक में आग भी लग गई। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत डोंगरे नगर में स्थित बोधि इंटरनेशनल स्कूल की तीसरी मंजिल से आठवीं कक्षा के एक छात्र के कूद जाने की घटना सामने आई है। घटना के बाद स्कूल स्टाफ ने तुरंत छात्र को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे 80 फीट रोड स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

जबलपुर कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह पतंग उड़ा रहा एक नाबालिग लड़का हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि करंट का झटका खाने के बाद वह दूर जाकर गिरा, विद्युत तार से नहीं चिपका। घायल बच्चे को तुरंत स्वजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)