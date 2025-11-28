मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Top News: दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, 12 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया कांस्टेबल, सिवनी कांड में बड़ा खुलासा

    MP Top News Today: भोपाल से रायसेन लाने के दौरान बीच रास्ते में सलमान ने पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। टीकमगढ़ में कार के अंदर कांस्टेबल ने रिश्वत ली, गेट खोला तो बाहर खड़ी थी लोकायुक्त टीम, दौड़ लगाकर भागा।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 08:02:39 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 08:02:39 PM (IST)
    MP Top News: दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, 12 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया कांस्टेबल, सिवनी कांड में बड़ा खुलासा
    MP Top News: एमपी की आज की बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान पुलिस ने किया शॉर्ट एनकाउंटर
    2. टीकमगढ़ में कोतवाली टीआई और आरक्षक पर लोकायुक्त मामला दर्ज
    3. सिवनी में 3 करोड़ रुपये की हवाला राशि कांड में कई चौंकाने वाले खुलासे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। किसी भी विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निकालने के लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें बाकायदा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे राशि निकालकर बैंक खाते में नहीं रखेंगे। दरअसल, राशि निकालकर अलग से बैंक खाते में रखने से वित्त प्रबंधन प्रभावित होता है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    सिवनी में तीन करोड़ रुपये की हवाला राशि हड़पे जाने के मामले की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। एसआईटी की पूछताछ में जबलपुर निवासी वीरेंद्र दीक्षित ने कहा कि एसडीओपी पूजा पांडे जब भी गश्त में या रात में कार्रवाई करने बाहर जाती थी, तो उसे मोबाइल पर बताती थी। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में गुरुवार को दो छात्राओं के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित छात्रा स्मिता ने आरोप लगाया कि वह अपने कमरे में पूजा कर रही थी। तभी उसकी रूममेट आयशा परवीन सिगरेट पीते हुए कमरे में पहुंची और पूजा स्थान के पास राख गिराने लगी। विरोध करने पर आयशा ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं, मेरे नहीं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने देर रात भोपाल से गिरफ्तार किया था। भोपाल से रायसेन लाने के दौरान बीच रास्ते में सलमान ने पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    कार में पैसे लेने के बाद जैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसकी कार के दरवाजे खुलवाते हुए स्वयं को लोकायुक्त के अधिकारी होने की बात कही, तो वह एक मिनट रुककर साथ चलने की बात कहते हुए कार से उतरा और लोकायुक्त की टीम को धक्का देते हुए भाग खड़ा हुआ। लोकायुक्त टीम को उसकी जैकेट और कार हाथ लगी है। घटना का वीडियो वायरल हुआ। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में गुरुवार देर रात एक बाइक को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी और उसे घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और टक्कर के बाद बाइक में आग भी लग गई। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत डोंगरे नगर में स्थित बोधि इंटरनेशनल स्कूल की तीसरी मंजिल से आठवीं कक्षा के एक छात्र के कूद जाने की घटना सामने आई है। घटना के बाद स्कूल स्टाफ ने तुरंत छात्र को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे 80 फीट रोड स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    जबलपुर कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह पतंग उड़ा रहा एक नाबालिग लड़का हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि करंट का झटका खाने के बाद वह दूर जाकर गिरा, विद्युत तार से नहीं चिपका। घायल बच्चे को तुरंत स्वजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.