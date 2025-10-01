मेरी खबरें
    MP Top News: गुना में पलटा प्रोपेन गैस से भरा टैंकर, पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत, कूनो नेशनल पार्क के खुले गेट

    Top MP News Today: मध्य प्रदेश में गुना जिले के गादेर गांव में प्रोपेन गैस से भरा एक टैंक पलट गया। पन्ना शहर के खेरा माता के दर्शन कर लौट रहे एक मजदूर को सड़क किनारे जैम्स क्वालिटी का 4.04 कैरेट का हीरा पड़ा हुआ मिला। नए पर्यटन सीजन में बुधवार को पर्यटकों के लिए फिर से कूनो नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 06:02:28 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 06:06:37 PM (IST)
    मध्य प्रदेश की टॉप छह खबरें

    HighLights

    1. गुना में प्रोपेन गैस से भरा एक टैंक पलट गया
    2. पन्ना में मजदूर को मिला 4 कैरेट का हीरा
    3. फिर से कूनो नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में गुना जिले के गादेर गांव में प्रोपेन गैस से भरा एक टैंक पलट गया। देर रात हुई इस घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया है। प्रशासन टैंकर को वापस सीधा करने के प्रयास में लगा हुआ है। हादसे के बाद से हाईवे पर 30 किमी लंबा जाम लग गया है। एंबुलेंस सहित कई वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। गुना कलेक्टर भी बुधवार सुबह मौके पर पहुंचे और टैंकर को सीधा कर जाम खुलवाने के लिए किए जा रहे प्रयास का जायजा लिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    पन्ना जिले में एक बार फिर यह कहावत सच साबित हुई कि यहां की धरती किसी को भी रंक से राजा बना सकती है। पन्ना शहर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खेरा माता के दर्शन कर लौट रहे एक मजदूर को सड़क किनारे जैम्स क्वालिटी का 4.04 कैरेट का हीरा पड़ा हुआ मिला। इस हीरे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    नए पर्यटन सीजन में बुधवार को पर्यटकों के लिए फिर से कूनो नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए। नए सीजन में टिकटोली, अहेरा और पीपलबावड़ी प्रवेश गेटों पर पहले नारियल फोड़ा गया, उसके बाद पर्यटकों को माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। नए पर्यटन सीजन 2025-26 के पहले दिन कूनो के टिकटोली प्रवेश द्वार से 2 गाडिय़ों से आठ पर्यटक पहुंचे। जिनका स्वागत किया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के भीकनगांव में एक बुजुर्ग के साथ दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात हो गई। बाइक सवार दो बदमाश उनके हाथ से 60 हजार रुपये से भरा बैग छीन ले गए। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वारदात के बाद बाइक से जाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही आस-पास के इलाकों में बाइक सवार लुटेरों की तलाश में वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    छिंदवाड़ा जिले के धनोरा चौकी के अंतर्गत ग्राम नांदनवाड़ी में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां नौकरी बचाने एक शिक्षक ने अपने 3 दिन के कलेजे के टुकड़े को अपने सीने पर पत्थर रखकर सड़क किनारे पत्थरों में दबा कर छोड़ आये। शिक्षक और उसकी पत्नी को लगा बच्चा मर जायेगा। नवजात रात भर ठंड और बारिश छोड़ दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है। एक अक्टूबर की सुबह की पाली में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तीन गेट से 75 जिप्सियों में पर्यटकों ने प्रवेश किया है। 75 जिप्सियों पर सवार होकर लगभग 350 पर्यटक जंगल के अंदर पहुंचे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

