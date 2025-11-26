MP Top News: VIT University के छात्रों का बवाल, कमरे में मिला प्रोफेसर का शव, 41 माओवादियों का सरेंडर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर-भोपाल हाईवे पर ग्राम कोठरी स्थित वेल्लोर इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी (वीआईटी) यूनिवर्सिटी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात बवाल मच गया। छात्रों ने हास्टल में दूषित पानी और खाने की शिकायतों से नाराज छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन (VIT University Violence Update) शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि खराब पानी से कई छात्र पीलिया सहित गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रबंधन ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण को बागेश्वर धाम के महंत एवं कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐतिहासिक बताते हुए ब्यास पीठ से ही बयान दिया कि चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में पांच पदों पर पदोन्नति के लिए शुक्रवार को दिल्ली में रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई। वर्ष 2024 के लिए यह बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय और शासन ने अब वर्ष 2025 के लिए डीपीसी की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसमें छह अधिकारी पदोन्नत होंगे। हालांकि, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि 2025 के लिए अभी तक तैयारी पूरी कर प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को पहुंच जाना चाहिए था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को शर्मसार करने वाला घटनाक्रम सामने आया है। गुना जिले में नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। परिजन जब सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत लेकर पहुंचे उन्हें दुत्कार दिया गया। पीड़िता की हालत खराब है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
देवास जिले के घने और विस्तृत जंगल एक बार फिर राष्ट्रीय महत्व के महाअभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 1 दिसंबर से अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 (All India Tiger Census 2026) का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें देवास के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगलों में बाघों की मौजूदगी के वैज्ञानिक प्रमाण जुटाए जाएंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
डिंडौरी में जामा मस्जिद डिंडौरी के सदर शेख सफीक के बेटे शेख शाहीक द्वारा सोशल मीडिया में कुणाल कामरा की आरएसएस को लेकर एक आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की गई है। इस पोस्ट को लेकर हिंदूवादी संगठन विरोध में लाम बंद हो गए हैं। भाजपा सहित आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के नेता कोतवाली थाने में जमा होकर उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)