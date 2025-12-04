MP Weather Update: मध्य प्रदेश में दो से तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम के बदलते मिजाज के साथ मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कहीं-कहीं शीतलहर जैसी स्थिति बन रही है तो कहीं दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गुरुवार से हिमाचल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के मौसम पर भी दिखने लगेगा। तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे सर्दी का प्रभाव बढ़ सकता है।

बुधवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में अधिकतम तापमान में 1.5 से 2.6 डिग्री की कमी देखी गई। जबकि भोपाल, सागर और ग्वालियर-चंबल संभाग के न्यूनतम तापमान में 1.8 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नर्मदापुरम में दिन का तापमान 30.7 डिग्री तक पहुंच गया।