मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में दो से तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर

    MP Ka Mausam: मध्य प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं, कहीं-कहीं शीतलहर जैसी स्थिति बन रही है तो कहीं दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। हिमाचल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के मौसम पर भी दिखने लगेगा। तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इसकी वजह‍ से प्रदेश में ठंड बढ़ेगी।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 07:35:36 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 07:51:23 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में दो से तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर
    मध्य प्रदेश के एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो सकता है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. भोपाल, सागर और ग्वालियर-चंबल संभाग के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट
    2. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बढ़ेगी सर्दी, मध्य प्रदेश के जिलों में धुंध के आसार
    3. उमरिया में 8.2, नौगांव, रीवा और राजगढ़ में नौ डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम के बदलते मिजाज के साथ मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कहीं-कहीं शीतलहर जैसी स्थिति बन रही है तो कहीं दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गुरुवार से हिमाचल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के मौसम पर भी दिखने लगेगा। तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे सर्दी का प्रभाव बढ़ सकता है।

    बुधवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में अधिकतम तापमान में 1.5 से 2.6 डिग्री की कमी देखी गई। जबकि भोपाल, सागर और ग्वालियर-चंबल संभाग के न्यूनतम तापमान में 1.8 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नर्मदापुरम में दिन का तापमान 30.7 डिग्री तक पहुंच गया।


    यह भी पढ़ें : पहाड़ों पर बर्फबारी तेज, कई राज्यों में शीतलहर का बढ़ेगा प्रकोप, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट

    धुंध भी छा सकती है

    इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों जैसे उमरिया में 8.2, नौगांव, रीवा और राजगढ़ में नौ डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में धुंध भी छा सकती है।

    मध्य प्रदेश के चारों महानगरों का तापमान

    शहर अधिकतम न्यूनतम
    भोपाल 25.4 9.2
    इंदौर 25.8 8.4
    ग्वालियर 25.9 14.6
    जबलपुर 26.9 10.6

    (नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.