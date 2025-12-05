MP में 25 हजार पुराने ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, बिजली आपूर्ति स्थिर करने MPPTCL का बड़ा अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में ऊर्जा संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) ने एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्यभर में 25 हजार पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन ट्रांसफार्मरों के स्थान पर आधुनिक, ऊर्जा दक्ष और उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली आपूर्ति को स्थिर करने में बड़ी मदद मिलेगी।

कंपनी ने अपने पूरे ट्रांसमिशन नेटवर्क को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार लागू किए हैं। इसके तहत जहां पुराने और कम दक्ष उपकरण हटाए जा रहे हैं, वहीं सबस्टेशनों को हरित ऊर्जा के साथ जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार 25 वर्ष से अधिक पुराने ट्रांसफार्मरों को चरणबद्ध तरीके से बदलना है, क्योंकि इन ट्रांसफार्मरों में लोड लॉस ज्यादा होने से ऊर्जा की अनावश्यक खपत होती थी।