मध्य प्रदेश का इंजीनियर ऋषिकेश में लापता, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के सीएम से मांगी मदद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पृथ्वीपुर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत सोनी ऋषिकेश में पुल से गिरने के बाद से लापता हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार देर रात दूरभाष पर चर्चा कर तलाश करने के लिए आग्रह किया।

तत्परता से आवश्यक कार्रवाई

निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर निवासी हेमंत सोनी दोस्तों के साथ ऋषिकेश गए थे। 16 अक्टूबर को ऋषिकेश में बजरंग सेतु पुल से गंगा नदी में गिरकर लापता हो गए। बचाव दल और स्थानीय पुलिस द्वारा खोजबीन जारी है। गंगा में तेज बहाव के कारण बचाव अभियान मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से एनडीआरएफ और बचाव दल द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।