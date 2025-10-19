MP: कोचिंग के लिए निकली छात्रा का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, हत्या की आशंका से परिवार आक्रोशित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लार्डगंज थाना क्षेत्र निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा शनिवार को कोचिंग जाने के लिए घर से निकली और लापता हो गई। रविवार को छात्रा का शव नरसिंहपुर जिले के सालीचौका में रेल पटरियों पर मिला। शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे जीआरपी ने जब्त किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, छात्रा के स्वजन ने उसकी हत्या का संदेह व्यक्त किया है और पुलिस की लापरवाही के कारण छात्रा की मौत का आरोप लगाया है। घटना से छात्रा के स्वजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रविवार को जब शव जबलपुर में घर पहुंचा तो स्वजन का गुस्सा फूट पड़ा। शव रखकर पुलिस के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया।

मूलत: गोसलपुर के सिलुआ निवासी हर्षिता श्रीवास (17) श्रीनाथ की तलैया में बुआ आधा सेन के घर पर रहती थी। वह गुरुनानक स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। कोचिंग पढ़ने के लिए नया मोहल्ला जाती थी। शनिवार की शाम लगभग पांच बजे छात्रा घर से कोचिंग जाने का बोलकर निकली। शाम साढ़े सात बजे उसका भाई उसे कोचिंग से वापस लेने के लिए पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि हर्षिता कोचिंग पहुंची ही नहीं है। उसने घर जाकर तुरंत स्वजन को बताया। उसके बाद स्वजन लार्डगंज थाने पहुंचे। पुलिस को गुम होने की जानकारी दी। छात्रा की सहेलियों से उसके बारे में पूछा। संभावित जगहों पर जाकर देखा, ढूंढते-ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन उसका पता नहीं चला।