MP के आधार और लोकसेवा केंद्रों तक फैली हैं NEET फर्जीवाड़े की जड़ें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। NEET परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलवाने के घोटाले की जड़ें प्रदेश के आधार केंद्र और लोकसेवा केंद्रों तक फैली हुई हैं। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि आरोपितों ने प्रदेश के मूल निवासी अभ्यार्थियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेने पहले आधार केंद्रों से अपने आधार कार्ड में छेड़छाड़ करवाकर मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों का पता अपडेट करवाया।

समग्र आईडी भी जरूरी दस्तावेज फिर उसी आधार कार्ड के जरिए लोक सेवा केंद्रों से वहां का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लिया। हालांकि नियम के अनुसार मूलनिवासी प्रमाणपत्र बनवाने के लिए समग्र आईडी भी जरूरी दस्तावेज होता है, लेकिन आरोपितों ने उसे नहीं बनवाया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे अधूरे दस्तावेजों के जरिए प्रमाणपत्र बनवाए जाते रहे और दूसरे राज्यों के अयोग्य अभ्यर्थी लाखों रुपये देकर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाते गए।