फर्जी सुप्रीम कोर्ट, फर्जी जज! भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला, ईडी की जांच के नाम पर 36 लाख की ठगी

प्रशांत व्यास, नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के 85 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी को साइबर ठगों ने फर्जी खाते के मामले में एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने पहले पुलिस अधिकारी बनकर फोन कर फर्जी खाता खुलवाने के आरोप लगाए। उन्होंने आरोपों से इनकार किया तो बेगुनाही को साबित करने मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। कोर्ट में दिनभर ऑनलाइन सुनवाई हुई, जिसमें जज थे, दोनों पक्षों के वकीलों ने पैरवी की और फिर अंत में ठगों ने जज बनकर फैसला भी सुना डाला।

इतना ही नहीं उन्होंने मामले की जांच ईडी को सौंप दी। ऑनलाइन सब कुछ एक सरकारी व्यवस्था की तरह चलता रहा और रिटायर्ड अधिकारी इसे वास्तविक कार्रवाई मानते रहे। फिर ई़डी की जांच के नाम पर उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दी। वहीं रुपयों की जांच के बाद राशि वापस नहीं मिली, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस के अनुसार 85 वर्षीय टीके नागसरकर बागमुगालिया क्षेत्र में रहते हैं। वह वर्ष 2001 में केंद्र की मिलिट्री इंजीनियर सर्विस से रिटायर हुए थे।