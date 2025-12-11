13 दिसंबर को शुक्र अस्त होंगे, खरमास भी शुरू होगा,अब चार फरवरी से ही गूंजेगी शहनाई

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 13 दिसंबर की रात्रि में शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में अस्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत होगी। इस वजह से विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। दो फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में उदित होंगे। तत्पश्चात चार फरवरी से एक बार फिर शहनाइयां गूंजने लगेंगी।

इसके साथ ही देश-विदेश में अंगारक योग और सूर्य,मंगल के साथ शुक्र का मिलन त्रग्रही योग बना रहा है यह फिल्म जगत पर भारी है। इसी तरह 16 दिसंबर से खरमास भी शुरू होगा, जो 14 जनवरी को संक्रांति तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में भी शुभ मंगल कार्य वर्जित माने जाते हैं। इनमें सगाई, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य शामिल हैं। खरमास 16 दिसंबर को दोपहर 1:27 बजे से शुरू हो जाएगा। जो 14 जनवरी को रात 9.19 बजे सूर्य देव के उत्तरायण होने तक प्रभावी रहेगा।