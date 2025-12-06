मेरी खबरें
    भोपाल मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर पर दिन-रात काम तेज, 13 दिसंबर को लोकार्पण की तैयारी

    कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है। सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि शेष कार्य समय पर पूरे किए जा सके।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 01:51:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 02:06:17 PM (IST)
    भोपाल मेट्रो

    HighLights

    1. प्रायोरिटी कारिडोर पर हलचल तेज हो गई है
    2. 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी
    3. बड़े से लेकर छोटे सभी काम तेजी से निपटाए जा रहे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है। सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि शेष कार्य समय पर पूरे किए जा सके। प्रोजेक्ट स्थल पर काम कर रहे कर्मचारी बताते हैं कि वर्तमान में दो शिफ्ट में काम चल रहा है और मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। बड़े से लेकर छोटे सभी काम तेजी से निपटाए जा रहे हैं।

    नवदुनिया की टीम ने शुक्रवार को पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुभाष नगर स्टेशन पर कर्मचारी बिजली के पोल पर वायर जोड़ते दिखाई दिए, जबकि अन्य स्टेशनों पर फिनिशिंग, सफाई और अन्य तकनीकी काम जारी थे। सुभाष नगर, रानी कमलापति, अलकापुरी और एम्स स्टेशन के बाहर अन्य स्टेशनों की तुलना में अधिक कर्मचारी और अधिकारी तैनात दिखे।


    यात्री सुविधाएं नजरअंदाज

    मेट्रो प्रबंधन ने शासन को 13 दिसंबर के लोकार्पण के लिए पत्र भेजा है, जिसके बाद पूरे कॉरिडोर में गतिविधि बढ़ गई है। हालांकि अधूरे कार्यों के बीच लोकार्पण की जल्दबाजी सवाल खड़े कर रही है। पूरे कारिडोर में जहां सिर्फ एक स्टेशन पर ही एंट्री-एग्जिट गेट पूरी तरह बन पाए हैं, वहीं उनके भी कुछ हिस्सों में काम बाकी है। यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। स्टेशन के नीचे की सड़कों की स्थिति भी बदहाल है और कई जगहों पर गड्ढे व उखड़ी सड़कें यात्रियों के लिए खतरा बनी हुई हैं।

    अभी 25-30 फीसद काम होना बाकी

    अभी स्थिति यह कि प्रायोरिटी कारिडोर के लगभग 25-30 प्रतिशत काम अब भी बाकी है। यह स्थिति मेट्रो प्रबंधन के आला अधिकारियों की लापरवाही और प्रोजेक्ट में लगातार देरी के कारण बनी है। वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी और 2021-22 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड के चलते देरी हुई। बाद में दो बार समय सीमा बढ़ाई गई, फिर भी काम गति नहीं पकड़ पाया। अक्टूबर 2025 तक दी गई तीसरी डेडलाइन भी इसी देरी का नतीजा रही।

    जोर-शोर से चल रहा प्रायोरिटी कारिडोर पर काम

    फिलहाल सीएमआरएस से एनओसी मिलने के बाद तैयारी जोर-शोर से जारी है। हालांकि सीएम कार्यालय से अभी अंतिम तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से प्रबंधन काम कर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भोपाल मेट्रो का लोकार्पण 13 दिसंबर को हो सकता है।

