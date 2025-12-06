भोपाल मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर पर दिन-रात काम तेज, 13 दिसंबर को लोकार्पण की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है। सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि शेष कार्य समय पर पूरे किए जा सके। प्रोजेक्ट स्थल पर काम कर रहे कर्मचारी बताते हैं कि वर्तमान में दो शिफ्ट में काम चल रहा है और मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। बड़े से लेकर छोटे सभी काम तेजी से निपटाए जा रहे हैं।

नवदुनिया की टीम ने शुक्रवार को पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुभाष नगर स्टेशन पर कर्मचारी बिजली के पोल पर वायर जोड़ते दिखाई दिए, जबकि अन्य स्टेशनों पर फिनिशिंग, सफाई और अन्य तकनीकी काम जारी थे। सुभाष नगर, रानी कमलापति, अलकापुरी और एम्स स्टेशन के बाहर अन्य स्टेशनों की तुलना में अधिक कर्मचारी और अधिकारी तैनात दिखे।