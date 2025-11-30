कनाडा का वीजा रद्द होने से डिप्रेशन में था युवक, भोपाल में फांसी लगाकर दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी के सोनागिरी में 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक दिल्ली का रहने वाला था और भोपाल में अपनी नानी के साथ रहता था। वह कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी करने लगा था। पिछले दिनों छुट्टी पर वापस भारत आया था, लेकिन वापस जाने के लिए उसका वीजा कैंसिल हो गया था। वीजा एजेंट ने फार्म भरते समय कुछ गलती की थी। इसी बात से वह डिप्रेशन में था।

तीन साल से कनाडा में रह रहा था युवक रविवार सुबह उसकी मौसी ने कमरे में फंदे पर लटका मिला। पिपलानी पुलिस युवक की मौत की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय दक्ष शांडिल्य मूलत: दिल्ली का रहने वाला था। वह पिछले करीब तीन साल से कनाडा में रह रहा था। दो साल तक मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी करने लगा था। अक्टूबर में वह वापस भारत आया था। उसकी मां दिल्ली में रह रही हैं, जबकि पांच नवंबर को वह अपनी नानी के घर भोपाल आया था।