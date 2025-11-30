कनाडा का वीजा रद्द होने से डिप्रेशन में था युवक, भोपाल में फांसी लगाकर दी जान

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:14:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:14:32 PM (IST)
    कनाडा का वीजा कैंसिल होने से हताश युवक ने लगाई फांसी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी के सोनागिरी में 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक दिल्ली का रहने वाला था और भोपाल में अपनी नानी के साथ रहता था। वह कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी करने लगा था। पिछले दिनों छुट्टी पर वापस भारत आया था, लेकिन वापस जाने के लिए उसका वीजा कैंसिल हो गया था। वीजा एजेंट ने फार्म भरते समय कुछ गलती की थी। इसी बात से वह डिप्रेशन में था।

    तीन साल से कनाडा में रह रहा था युवक

    रविवार सुबह उसकी मौसी ने कमरे में फंदे पर लटका मिला। पिपलानी पुलिस युवक की मौत की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय दक्ष शांडिल्य मूलत: दिल्ली का रहने वाला था। वह पिछले करीब तीन साल से कनाडा में रह रहा था। दो साल तक मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी करने लगा था। अक्टूबर में वह वापस भारत आया था। उसकी मां दिल्ली में रह रही हैं, जबकि पांच नवंबर को वह अपनी नानी के घर भोपाल आया था।


    वीजा कैंसिल होने के बाद से डिप्रेशन

    दक्ष अपने माता-पिता की इकलौती संताना था। उसके पिता की मौत कोरोना काल में हो चुकी थी। जबकि मां दिल्ली में नौकरी करती थीं। वीजा कैंसिल होने के बाद से वह डिप्रेशन में था। मां से वह अक्सर कहता था कि बाकी सभी दोस्तों का वीजा अप्रूव हो गया है और उसका वीजा ही अटक गया है।

    बयानों के आधार पर आगे की जांच

    सोनागिरी में नानी के घर में दक्ष के अलावा उसकी दुबई वाली मौसी भी रह रही थीं। शनिवार रात को तीनों एक शादी समारोह से घर लौटे थे। शंका है कि उसी कारण उसने यह कदम उठाया। पिपलानी थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव ने बताया कि मृतक की मां सोमवार को भोपाल पहुंचेंगी, जिसके बाद बयानों के आधार पर आगे की जांच बढ़ेगी।

