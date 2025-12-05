मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्राइवेट क्लीनिक में नाबालिग से दुष्कर्म, डॉक्टर गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर की फांसी की मांग

    MP News: नगर के मातापुर बाजार क्षेत्र में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. इमरान खान को एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात पीड़ित किशोरी ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:38:46 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:38:46 PM (IST)
    प्राइवेट क्लीनिक में नाबालिग से दुष्कर्म, डॉक्टर गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर की फांसी की मांग
    थाने के बाहर नारेबाजी करते हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी।

    HighLights

    1. क्लीनिक में काम सीखने आई नाबालिग से डॉक्टर ने किया दुष्कर्म
    2. हिंदूवादी संगठनों ने थाने का किया घेराव, आरोपी हुआ गिरफ्तार
    3. दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नेपानगर। नगर के मातापुर बाजार क्षेत्र में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. इमरान खान को एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात पीड़ित किशोरी ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। घटना की जानकारी लगने पर शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन के अजीत परदेसी सहित अन्य लोग नेपानगर थाने के बाहर एकत्र हो गए और जमकर प्रदर्शन किया।

    डॉक्टर के मकान पर बुलडोलर चलाने की मांग

    उन्होंने आरोपित डॉक्टर का मकान बुलडोलर चलाकर गिराने और उसे फांसी की सजा दिलाने की मांग की। शंकर चौहान ने कहा कि क्षेत्र में यह दूसरी घटना है। जिहादी मानसिकता के लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आदिवासी महिलाओं व बच्चियों को फुसलाया जा रहा है। हिंदू समाज इसकी घोर निंदा करता है। उन्होंने आरोपित डॉक्टर का नगर में जुलूस निकालने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इसे अस्वीकार कर दिया।


    यह भी पढ़ें- Indore में भी हवाई संकट, 35 निरस्त तो 18 उड़ाने घंटों की देरी से हुई संचालित, तीन दिन से यात्री परेशान

    काम सीखने जाती थी बच्ची

    बताया गया है कि डॉक्टर इमरान खान बीएएमएस डिग्री धारी है। बावजूद इसके वह एलोपैथिक पद्धति से लोगों का इलाज कर रहा था। पीड़ित बच्ची उसके क्लीनिक में काम सीखने जाती थी। वह मरीजों को स्लाइन और इंजेक्शन आदि लगाने का काम करती थी। इसी बीच मौका पाकर डॉक्टर ने फरवरी-मार्च के बची उसके साथ दुष्कर्म किया। तब से पीड़िता डरकर रह रही थी। गुरुवार को हिम्मत करके उसने मां को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया कि आरोपित से पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.