प्राइवेट क्लीनिक में नाबालिग से दुष्कर्म, डॉक्टर गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर की फांसी की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, नेपानगर। नगर के मातापुर बाजार क्षेत्र में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. इमरान खान को एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात पीड़ित किशोरी ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। घटना की जानकारी लगने पर शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन के अजीत परदेसी सहित अन्य लोग नेपानगर थाने के बाहर एकत्र हो गए और जमकर प्रदर्शन किया।

डॉक्टर के मकान पर बुलडोलर चलाने की मांग उन्होंने आरोपित डॉक्टर का मकान बुलडोलर चलाकर गिराने और उसे फांसी की सजा दिलाने की मांग की। शंकर चौहान ने कहा कि क्षेत्र में यह दूसरी घटना है। जिहादी मानसिकता के लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आदिवासी महिलाओं व बच्चियों को फुसलाया जा रहा है। हिंदू समाज इसकी घोर निंदा करता है। उन्होंने आरोपित डॉक्टर का नगर में जुलूस निकालने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इसे अस्वीकार कर दिया।