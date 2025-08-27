मेरी खबरें
    MP के छतरपुर में रेत माफिया ने माइनिंग टीम को घेरा... अधिकारी पर किया हमला, फिर ट्रैक्टर ले भागे

    छतरपुर के पन्ना रोड पर माइनिंग विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्राली को रेत से भरा हुआ पकड़ा तो उसको छुड़ाकर माफिया भाग गए बाद में देर रात चार लोगों पर सिविल लाइन थाने में FIR कराई गई है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 11:23:54 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 11:57:24 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छोटी नदी नालों से अवैध खनन कर बालू की सप्लाई करने वाले खनन माफिया कार्रवाई करने वाली टीमों पर भारी पड़ रहे हैं। यह लोग माइनिंग अधिकारियों पर जवाबी हमला कर देते हैं और ट्रैक्टरों को लेकर भाग जाते हैं।

    ऐसा ही मामला शहर के पन्ना रोड पर हुआ। जहां माइनिंग विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्राली को रेत से भरा हुआ पकड़ा तो उसको छुड़ाकर माफिया भाग गए बाद में देर रात चार लोगों पर सिविल लाइन थाने में FIR कराई गई है।

    घटनाक्रम इस तरह से था मंगलवार शाम को रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली को ले जाया जा रहा था तभी माइनिंग की टीम पहुंची और दस्तावेज मांगे गए। तब चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाया तो ट्रैक्टर को जप्त किया गया और एक सैनिक को ट्रैक्टर में बैठकर थाने ले जाया जा रहा था, तभी कुछ लोग आए और उन्होंने ट्रैक्टर को घेर लिया और सैनिक को ट्रैक्टर में से धक्का देकर नीचे गिराया और ट्रैक्टर को लेकर भाग गए। जो बालू भरी हुई थी उसे सड़क पर ही खाली कर दिया गया।

    मामले को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि उपेंद्र यादव, विमलेश यादव, गजराज यादव और तनु यादव के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

