MP के कटनी में 21 साल के युवक पर चाकू-कटर से ताबड़तोड़ हमला... गणेश चतुर्थी मनाने मुंबई से लौटा था घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। शहर में कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के भट्टा मोहल्ला में गणेश पंडाल के पास एक युवक को तीन युवकों ने चाकू से गोद दिया। स्वजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नही है।

जानकारी के अनुसार रंगनाथ नगर थाना के मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी आदित्य मिश्रा पिता सूरज मिश्रा, 21 साल मुंबई में काम करता था और दो दिन पहले ही घर लौटा था। मंगलवार-बुधवार की रात दो बजे मोहल्ले में स्थानीय युवक गणेश प्रतिमा के लिए पंडाल सजा रहे थे। उसी दौरान गढ्ढा टोला निवासी विशेष वंशकार उसका भाई विवेक वंशकार और नितिन बर्मन आए।