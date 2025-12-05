'नमस्ते बाद में करना, क्या हमारे पास फालतू समय है...', कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर सांसद वीडी शर्मा पर भड़की छात्रा

नईदुनिया न्यूज, चंदला। छतरपुर जिले के चंदला में शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खजुराहो सांसद वीडी शर्मा दोपहर को जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे और प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिवादन करने लगे तभी उनका इंतजार कर रहीं छात्राओं में शामिल छात्रा लवली सांसद जी पर भड़क गई।

उसने सांसद वीडी शर्मा से कहा कि नमस्ते बाद में करना हम यहां सुबह नौ बजे से आए हैं। आप इतनी देर से आए हैं क्या हमारे पास फालतू समय है क्या। इतना सुतने ही सांसद वीडी शर्मा भी मुस्कुरा उठे।

इंतजार करते हुए भड़की छात्रा

इस खेल महोत्सव में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को सुबह 9 बजे ही ग्राउंड में बुला लिया गया था। मगर कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा द्वारा करवाया जाना था जिसको लेकर छात्र-छात्राएं सुबह 9:00 बजे से करीब तीन बजे तक इंतजार करते रहे। खेल महोत्सव में शामिल होने आए बच्चों ने नईदुनिया से कहा कि यहां सुबह से आए हैं। भूखे बैठे हैं। कुछ खाने के लिए नहीं मिला। इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रतिभागी छात्र शामिल हुए।

25 दिसंबर को होगा महोत्सव का समापन

चंदला लवकुश नगर मार्ग पर स्थित शासकीय महाविद्यालय के बगल में स्थित मैदान पर हुए कार्यक्रम में सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने बताया की हमारी पंचायत और मंडल के कार्यक्रम की शुरुआत चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट युवा विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है। खेल महोत्सव के माध्यम से उसी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।