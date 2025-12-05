मेरी खबरें
    MP Top News: उमा भारती का बड़ा बयान, फर्जी सुप्रीम कोर्ट का फर्जी जज, फ्लाइट कैंसिलेशन से बढ़ी परेशानी

    MP Top News Today: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अगले दस वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद पर रहना आवश्यक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। भोपाल से दिल्ली, मुंबई, गोवा और अन्य गंतव्यों के लिए फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 07:52:09 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 07:52:09 PM (IST)
    HighLights

    1. नेता अक्सर दो नंबर का पैसा खपाने शादियों में करते हैं फिजूलखर्ची
    2. भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया
    3. फ्लाइट कैंसिलेशन का रेलवे पर भी पड़ रहा असर, यात्री हुए परेशान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अगले दस वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद पर रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की शादियों में जाना बंद कर दिया है और अपने गार्ड को ऐसे निमंत्रण पत्र स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शादियों में फिजूलखर्ची बंद करने की सलाह दी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस दौरान ठगों ने एक बुजुर्ग को पहले पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी खाता खुलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपों से इनकार किया तो बेगुनाही को साबित करने मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    भोपाल से दिल्ली, मुंबई, गोवा और अन्य गंतव्यों के लिए फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। इसके बाद यात्रियों ने वैकल्पिक रूप से रेलवे सेवाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वंदे भारत, शताब्दी और अन्य प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटें तेजी से भरी हुई हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    आग की लपटें देख कर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को काॅल लगाया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की कोशिश भी की। प्रधान आरक्षक बालकराम के अनुसार करीब 28 हजार लीटर पानी से आग पर काबू कर लिया गया है। आग की चपेट में गांव में रहने वाले शंकरसिंह और राजेश की कार भी जल गई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    नर्मदा पट्टी क्षेत्र में बड़वाीन जिले में केला उत्पादन बेहतर होता है। यहां पर उत्पादित केला कई राज्यों को भेजा जाता है। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली शामिल है। वहीं इस बार कम दाम व खराब हालात के कारण किसानों को अपनी फसल नष्ट करनी पड़ रही है। किसानों के अनुसार यदि केले के दाम नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के अनुसार, शिक्षक अभिमन्यु सिंह की वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक वैध आय के अनुसार कुल संपत्ति 57.28 लाख रुपये होनी थी, जबकि जांच टीम को 4.36 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इस बडे अंतर के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    कानपुर से इंदौर जा रही यात्री बस शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गुना जिले के बीनागंज बायपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। इनमें से दो घायलों को भोपाल रेफर किया है। बताया गया है कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिससे बस अनियंत्रित हो गई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

