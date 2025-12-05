MP Top News: उमा भारती का बड़ा बयान, फर्जी सुप्रीम कोर्ट का फर्जी जज, फ्लाइट कैंसिलेशन से बढ़ी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अगले दस वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद पर रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की शादियों में जाना बंद कर दिया है और अपने गार्ड को ऐसे निमंत्रण पत्र स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शादियों में फिजूलखर्ची बंद करने की सलाह दी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस दौरान ठगों ने एक बुजुर्ग को पहले पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी खाता खुलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपों से इनकार किया तो बेगुनाही को साबित करने मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)