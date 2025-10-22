गंदगी देख बिफरे नगर परिषद CMO ने BJP नेता के घर फिंकवाया कचरा, Video वायरल होने पर मचा बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। हरपालपुर नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह शहर में सफाई व्यवस्था सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने घर के बाहर कचरा डला होने पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवा दिया। घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है।

वीडियो तेजी से हो रहा वायरल छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली हरपालपुर नगर परिषद में दिवाली से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया है। इसमें नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह खुद कर्मचारियों के साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप वीडियो सामने आने के बाद नगर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, वायरल हुई ये घटना दिवाली की सफाई के दौरान की है। बीजेपी नेता महेश राय ने आरोप लगाया कि, ये कदम सीएमओ ने बदले की भावना से उठाया, क्योंकि वे नगर परिषद की अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से की है।