गंदगी देख बिफरे नगर परिषद CMO ने BJP नेता के घर फिंकवाया कचरा, Video वायरल होने पर मचा बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। हरपालपुर नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह शहर में सफाई व्यवस्था सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने घर के बाहर कचरा डला होने पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवा दिया। घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है।
छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली हरपालपुर नगर परिषद में दिवाली से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया है। इसमें नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह खुद कर्मचारियों के साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
छतरपुर में हरपालपुर नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह शहर में सफाई व्यवस्था सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने घर के बाहर कचरा डला होने पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवा दिया। घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है। pic.twitter.com/q4Vl02EEeP
वीडियो सामने आने के बाद नगर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, वायरल हुई ये घटना दिवाली की सफाई के दौरान की है। बीजेपी नेता महेश राय ने आरोप लगाया कि, ये कदम सीएमओ ने बदले की भावना से उठाया, क्योंकि वे नगर परिषद की अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से की है।
वहीं, सीएमओ शैलेंद्र सिंह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि, महेश राय ने ही खुद अपने घर के बाहर कचरा फेंक रखा था। जब उनसे कचरा हटाने को कहा गया तो वो अधिकारियों से विवाद करने लगे। इसपर शहर की स्वच्छता को लेकर कड़ा फैसला लेते हुए उनके घर में दोबारा कचरा डलवाया गया, ताकि सफाईकर्मी के घर पहुंचने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत वो उन्हें कचरा दे सकें और शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का एक कड़ा संदेश जा सके।
सीएमओ ने ये भी कहा कि, उन्होंने सिर्फ महेश राय के घर में कचरा ही नहीं डलवाया, बल्कि घर के बाहर अवैध रूप से कचरा डालने पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।