रतलाम में दिवाली पर दीया-पटाखे जलाने के लिए विवाद, मुस्लिम परिवार ने हिंदू महिला को पीटा, मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक थाना क्षेत्र के मोहन नगर के पास स्थित गणेश नगर में रहने वाली हिंदू महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार पर दीपावली के दौरान रंगोली बनाने और पटाखे जलाने की बात पर विवाद करने और मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित महिलाओं रानी, नाजमीन, गुड़िया और सानिया के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज की है।
मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लगने के बाद सभी महिला के घर पहुंचे और जानकारी ली। जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने की सूचना मिलने पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी गायत्री सोनी बल के साथ मौके पर पहुंचे। मंच के पदाधिकोरियों ने आरोपितों पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। घटना महिला के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।
पीड़िता रश्मि चौहान ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब 08:15 बजे वह घर पर दीया-बत्ती कर रहीं थीं और घर के सामने सड़क पर पटाखे फोड़ रही थीं। उसी दौरान सामने रहने वाली रानी पत्नी वसीम ने कहा कि उसके घर के सामने पटाखे न जलाएं। रश्मि ने कहा कि यह उनका त्योहार है और वे सड़क पर पटाखे जला रही हैं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। रानी के साथ नाजमीन पत्नी हैदर, गुडिया पत्नी जावेद, और सानिया पत्नी सलमान भी वहां आ गई। इन चारों ने रश्मि चौहान को मां-बहन की गालियां देना शुरू कर दिया।
जब रश्मि ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने लात-घूंसे मारना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान रश्मि चौहान को पेट, बाएं बगल के नीचे, कमर तथा दाहिने पैर की उंगली पर चोटें आई। पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला। चारों आरोपित महिलाओं ने धमकी दी कि यदि उसने दोबारा उनके घर के सामने पटाखे फोड़े तो उसे जान से खत्म कर देंगे। मारपीट के दौरान महिला के सिर के बाल भी आरोपितों ने बूरी तरह उखाड़ दिए।
सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने कहा कि महिला के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जाएगी। एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार धाराएं बढ़ाई जाएगी और आरोपितों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।