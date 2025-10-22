रतलाम में दिवाली पर दीया-पटाखे जलाने के लिए विवाद, मुस्लिम परिवार ने हिंदू महिला को पीटा, मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक थाना क्षेत्र के मोहन नगर के पास स्थित गणेश नगर में रहने वाली हिंदू महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार पर दीपावली के दौरान रंगोली बनाने और पटाखे जलाने की बात पर विवाद करने और मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित महिलाओं रानी, नाजमीन, गुड़िया और सानिया के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज की है।

घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लगने के बाद सभी महिला के घर पहुंचे और जानकारी ली। जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने की सूचना मिलने पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी गायत्री सोनी बल के साथ मौके पर पहुंचे। मंच के पदाधिकोरियों ने आरोपितों पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। घटना महिला के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।