Weather Update: मध्य प्रदेश में 'अर्णब' का असर, छतरपुर और टीकमगढ़ में छाया घना कोहरा; विजिबिलिटी कम

नईदुनिया न्यूज, भगवां। अक्टूबर के अंतिम दिनों से ही छतरपुर जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चक्रवाती तूफान अर्णब से जुड़ी मौसमी गतिविधियों के बीच पिछले दो-तीन दिनों से आसमान में बादल, हल्की बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

इसी बदलाव के बीच रविवार सुबह भगवां और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घने कोहरे ने दस्तक देकर सर्दी का एहसास करा दिया। सुबह करीब 9 बजे तक कोहरा नहीं छटा और सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए। भगवां-घुवारा मुख्य मार्ग सहित ग्रामीण रास्तों पर दृश्यता काफी कम रही।