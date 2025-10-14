ढाई रुपये कमीशन के लिए डॉक्टर लिखता था जहरीली दवा, Cough Syrup Case में बड़ा खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। कोल्ड्रिफ कफ सीरप से मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत के मामले में लगातार नए राजफाश हो रहे हैं। एक चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है कि आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी को श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कोल्ड्रिफ कफ सीरप की 24.54 कीमत वाली प्रत्येक बोतल का विक्रय कराने के बदले ढाई रुपये का कमीशन मिलता था।

डॉ. प्रवीण सोनी की काली करतूत उजागर पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि सीरप से बच्चों में मूत्र प्रतिधारण और गुर्दे की विफलता होती है। डॉ. प्रवीण सोनी से इलाज कराने वाले कई बच्चों को परासिया से नागपुर रेफर किया गया, जहां सितंबर और अक्टूबर के बीच उनकी मृत्यु हुई है। परासिया के सिविल अस्पताल में कार्यरत रहा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनी के पास आसपास के न्यूटन, जाटाछापर, जुन्नारदेव और उमरेठ तक से बच्चे इलाज कराने के लिए आते थे। डॉ. सोनी का लिखा गया कफ सीरप उनकी पत्नी और भतीजे की दवा दुकानों के जरिए बेचा जाता था।