PM आवास की तीसरी किस्त के लिए 4 साल से भटक रही महिला, जनसुनवाई में छलक पड़े आंसू

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से बजरिया वार्ड नंबर सात निवासी नीतू शर्मा ने आवेदन देकर अपनी समस्या बताई तो आंखों से आंसू छलक आए, काफी देर तक रोते हुए वह आंसू पोंछती रहीं। उसने बताया कि मेरी मां विमला बाई पति स्व. बिहारी शर्मा के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और पहली, दूसरी किस्त तो मिल गई लेकिन दूसरी किस्त 2020 में आने के बाद तीसरी किस्त अब तक नहीं आई है।

आवेदन पर सीएमओ को निदेशित किया गया मकान का काम कर्ज नेकर पूरा कराया अब पांच प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ रहा है। नगर पालिका जाने पर चक्कर लगवाए जा रहे है। जनसुनवाई में दूसरी बार आवेदन दिया है और आवेदन पर सीएमओ को निदेशित किया गया है। पीएम आवास में हेराफेरी जनसुनवाई में पूर्व पार्षद विंद्रावन पटोटया ने आवेदन देते हुए बताया कि पीएम आवास योजना में हेराफेरी कर गड़बड़ी की गई है।