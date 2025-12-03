मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खूनी खेल में बदला RPF जवानों का आपसी विवाद... घनिष्ठ मित्र के सिर में मारी चार गोलियां, मौत

    रीवा के आरपीएफ जवान को उनके साथी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। रात में ड्यूटी के दौरान साथी प्रधान आरक्षक से जवान का विवाद हो गया। इसके बाद आरोपित ने सिर में चार गोलियां मार दीं। सूचना पहुंचते ही मृतक के पिता नवल किशोर मिश्रा और उनके बड़े भाई डॉ. अनिल मिश्रा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं।

    By Shyam Mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 10:14:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 10:14:01 PM (IST)
    खूनी खेल में बदला RPF जवानों का आपसी विवाद... घनिष्ठ मित्र के सिर में मारी चार गोलियां, मौत
    खूनी खेल में बदला RPF जवानों का आपसी विवाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पोस्टिंग के दौरान रीवा के आरपीएफ जवान को उनके साथी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। रात में ड्यूटी के दौरान साथी प्रधान आरक्षक से जवान का विवाद हो गया। इसके बाद आरोपित ने सिर में चार गोलियां मार दीं। सूचना पहुंचते ही मृतक के पिता नवल किशोर मिश्रा और उनके बड़े भाई डॉ. अनिल मिश्रा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं।

    बैचमेट और घनिष्ठ मित्र थे दोनों

    प्रधान आरक्षक प्रेम किशोर मिश्रा (48) के पिता नवल किशोर मिश्रा रीवा के बिछिया थानांतर्गत महाजन टोला में रहते हैं। प्रेम किशोर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आरपीएफ में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ थे। मंगलवार रात सहयोगी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर और प्रेम किशोर मिश्रा की ड्यूटी रायगढ़ के आरपीएफ पोस्ट में लगी थी। दोनों बैचमेट थे और दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। सुबह करीब चार बजे किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। लदेर ने आवेश में आकर 9 एमएम की पिस्टल से मिश्रा पर चार राउंड फायर कर दिए, जिससे लहूलुहान होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।


    आरोपित को हिरासत में लिया

    गोली की आवाज सुनकर थाना और प्लेटफॉर्म एक पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। गोली की आवाज सुनकर थाने में मौजूद अन्य जवान दौड़े। रायगढ़ आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आरोपित को साथी जवानों ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार गोली चलाने वाला आरोपित प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर पुत्र बसाल लदेर छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के भाटापारा का रहने वाला है। वहीं मृतक प्रधान आरक्षक के परिवार में उनकी पत्नी व एक पुत्र व पुत्री है, जो कि रायगढ़ में ही उनके साथ रह रहे थे।

    इसे भी पढ़ें... प्रिंसिपल को बता देना, गोली मैंने चलाई है...धमकी देते हुए छात्र ने कॉलेज परिसर में की फायरिंग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.