खूनी खेल में बदला RPF जवानों का आपसी विवाद... घनिष्ठ मित्र के सिर में मारी चार गोलियां, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पोस्टिंग के दौरान रीवा के आरपीएफ जवान को उनके साथी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। रात में ड्यूटी के दौरान साथी प्रधान आरक्षक से जवान का विवाद हो गया। इसके बाद आरोपित ने सिर में चार गोलियां मार दीं। सूचना पहुंचते ही मृतक के पिता नवल किशोर मिश्रा और उनके बड़े भाई डॉ. अनिल मिश्रा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं।

बैचमेट और घनिष्ठ मित्र थे दोनों प्रधान आरक्षक प्रेम किशोर मिश्रा (48) के पिता नवल किशोर मिश्रा रीवा के बिछिया थानांतर्गत महाजन टोला में रहते हैं। प्रेम किशोर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आरपीएफ में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ थे। मंगलवार रात सहयोगी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर और प्रेम किशोर मिश्रा की ड्यूटी रायगढ़ के आरपीएफ पोस्ट में लगी थी। दोनों बैचमेट थे और दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। सुबह करीब चार बजे किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। लदेर ने आवेश में आकर 9 एमएम की पिस्टल से मिश्रा पर चार राउंड फायर कर दिए, जिससे लहूलुहान होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।