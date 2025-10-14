MP में पहाड़ा न सुना पाने पर पहली कक्षा के छात्र की पिटाई, प्राचार्य पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। पहली कक्षा के छात्र के पहाड़ा न सुना पाने पर प्राचार्य ने उसे प्लास्टिक की स्टिक से पीटा। पिटाई व डर से बच्चा बीमार हो गया। बच्चे ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन मां ने उसके शरीर पर चोट के निशान देख कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

बेटे से स्कूल में दो का पहाड़ा पूछा गया जानकारी के मुताबिक घटना इटावा स्थित मदर्स लेप इंटरनेशनल स्कूल की है। बच्चे के पिता रूपसिंह सोलंकी ने बताया कि शनिवार को बेटे से स्कूल में दो का पहाड़ा पूछा गया था। सही जवाब न दे पाने पर प्राचार्य शशि ठाकुर ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद बेटे को रात में बुखार आ गया था, लेकिन डर के कारण उसने घर पर कुछ नहीं बताया।