मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    300 रुपये की सैलरी से लेकर पौने पांच करोड़ की संपत्ति तक, लोकायुक्त टीम पता लगाने पहुंची कहां से आया इतना पैसा

    मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लाबरिया के प्रबंधक गोवर्धन मारू पटेल के लाबरिया स्थित आवास, फार्म हाउस और निजी गोदामों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दो लाख चार हजार 115 रुपये नकद, 145 ग्राम सोना कीमत 15 लाख 52 हजार 550 रुपये, एक किलो 230 ग्राम चांदी तथा फर्नीचर, मोबाइल, एसी आदि सहित 16 लाख 98 हजार 500 मूल्य की सामग्री मिली।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 09:35:06 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 10:05:49 AM (IST)
    300 रुपये की सैलरी से लेकर पौने पांच करोड़ की संपत्ति तक, लोकायुक्त टीम पता लगाने पहुंची कहां से आया इतना पैसा
    लाबरिया में आजा सेवा सहकारी प्रबंधक का मकान, जहां लोकायुक्त ने कार्रवाई की।

    HighLights

    1. सहकारी समिति प्रबंधक गोवर्धन मारू के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा।
    2. वेतन कमाया 80 लाख रुपये और हिसाब मिला पौने पांच करोड़ रुपये का।
    3. समिति प्रबंधन के पास 291 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति मिली है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लाबरिया के प्रबंधक गोवर्धन मारू पटेल के लाबरिया स्थित आवास, फार्म हाउस और निजी गोदामों पर लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बुधवार तड़के कार्रवाई करते हुए करोड़ों की चल-अचल संपत्ति का पर्दाफाश किया है।

    सुबह छह बजे शुरू हुई इस संयुक्त सर्च कार्रवाई में टीम ने आवास से लेकर खेत, गोदाम, फार्म हाउस और किराए पर दिए गए मकान तक की तलाशी ली और अनेक दस्तावेज, आभूषण, वाहन तथा कृषि सामग्री बरामद की। 1984 में 300 रुपये मासिक वेतन पर सेल्समैन के रूप में भर्ती हुए मारू 41 साल तक पौने पांच करोड़ रुपये के मालिक बन गए। लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।


    तलाशी में एक्सयूवी कार, हार्वेस्टर मशीन भी मिली

    कार्रवाई में धार जिले के लाबरिया स्थित सरदारपुर–बदनावर रोड पर आरोपित के आवास से दो लाख चार हजार 115 रुपये नकद, 145 ग्राम सोना कीमत 15 लाख 52 हजार 550 रुपये, एक किलो 230 ग्राम चांदी तथा फर्नीचर, मोबाइल, एसी आदि सहित 16 लाख 98 हजार 500 मूल्य की सामग्री मिली है। दो मंजिला, भूमि के दस्तावेज, आठ बैंक खातों की जानकारी और बीमा पॉलिसियों के दस्तावेज भी मिले। तलाशी में एक एक्सयूवी कार, पार्टनरशिप में हार्वेस्टर मशीन और एक बाइक मिली।

    यह भी पढ़ें : MP में ग्राम पंचायत सचिव 50 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, NOC के लिए मांगे दो लाख रुपये

    291 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति मिली

    लोकायुक्त टीम के आय–व्यय के विश्लेषण में पता चला कि आरोपित वर्ष 1984 में 300 रुपये मासिक वेतन पर सेल्समैन के रूप में भर्ती हुआ था और वर्तमान में 65 हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त करता है। अब तक उसकी अनुमानित वेतन-भत्ता आय 80 लाख तथा पैतृक कृषि भूमि से अनुमानित आय 40 लाख जोड़कर वैध कुल आय लगभग एक करोड़ 20 लाख बनती है, जबकि इसके विपरीत आरोपित के पास कुल चार करोड़ 69 लाख 88 हजार 77 रुपये की चल-अचल संपत्ति पाई गई, जो लगभग 291 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.