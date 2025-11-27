मेरी खबरें
    डिंडौरी जिले में टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर बाजार बंद, छात्राओं को भेज रहा था अश्लील मैसेज

    छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले सांदीपनी स्कूल के टीचर प्रशांत साहू को गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अमरपुर में बाजार बंद रहा। लोगों ने कहा कि शिकायत के बाद भी अब तक टीचर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज फिर ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द टीचर को गिरफ्तार किया जाए।

    By Ashish Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 01:50:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 02:11:04 PM (IST)
    डिंडौरी जिले में टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर बाजार बंद, छात्राओं को भेज रहा था अश्लील मैसेज
    डिंडौरी के अमरपुर में शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर बाजार बंद।

    HighLights

    1. स्थानीय लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
    2. छात्राओं को वॉट्सएप पर गंदे मैसेज भेज रहा था टीचर, फेल करने की धमकी देता था।
    3. सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य को भी नहीं हटाया गया है, उस पर भी जांच कर कार्रवाई हो।

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के ब्लाक मुख्यालय सांदीपनी विद्यालय का मामला सामने आया हैं। गुरुवार को सुबह से दोपहर एक बजे तक दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हैं। तत्काल प्रशांत साहू शिक्षक को गिरफ्तार करने का मांग की जा रही हैं। ज्ञापन सौंपकर की इसको लेकर मांग की गई थी।

    बुधवार को ग्रामीणों व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के व्दारा जनपद पंचायत अमरपुर कार्यालय में अतुल हरदहा चौकी प्रभारी और एसडीओ को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपकर प्रशांत साहू शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार करने का मांग की गई थी। ज्ञापन में लिखा गया कि 24 नवबंर को डिंडौरी में सांदीपनी विद्यालय अमरपुर के शिक्षक द्वारा छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज वॉट्सएप पर भेजने के संबंध में शिकायत के बाद भी शिक्षक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया हैं।


    यह भी पढ़ें : डिंडौरी के सांदीपनी स्कूल में शर्मनाक कांड... छात्राओं को मैसेज कर धमकाने वाला शिक्षक निलंबित, पुलिस ने दर्ज किया केस

    साथ में इसमें सम्मिलित दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही पदस्त प्राचार्य को नहीं हटाया गया है। लोग मांग कर रहे है कि दोषी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और सम्मिलित दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई कर उन्हें भी हटाया जाए।

