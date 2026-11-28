नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी गैर-संचारी बीमारियों का बढ़ता दायरा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। इनसे निपटने के लिए अब इलाज के साथ रोकथाम पर भी जोर दिया जाएगा। इसी दिशा में मेडिकल कॉलेजों को अस्पतालों से बाहर निकालकर गांवों और समुदायों से जोड़ने की तैयारी है। देश के 300 से 500 मेडिकल कॉलेजों के जरिए ग्रामीण आबादी तक स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित खान-पान और नियमित व्यायाम का संदेश पहुंचाया जाएगा।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने 12वीं साउथ सेंट्रल जोन आईएपीएसएम कांफ्रेंस में नईदुनिया से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने कम्युनिटी आउटरीच पहल शुरू की है।