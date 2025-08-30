MP के Kuno से आई हैरान करने वाला तस्वीर, पानी से डरने वाले चीते मजे से कर रहे नदी पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीते जंगल परिसर में बने तालाबों, नालों और यहां तक कि कूनो नदी में भी तैरते देखे जा रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार चीतों का व्यवहार पानी से दूरी बनाकर रहने का माना जाता है। खासकर भारत में जन्मे चीते इस धारणा को तोड़ रहे हैं।

तेज बहाव के बावजूद नदी पार कर रहे चीते चीता प्रोजेक्ट से जुड़े और सिंह परियोजना के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा के अनुसार हाल ही में वर्षा के दौरान तेज बहाव के बावजूद चीतों को नदी पार करते देखा गया। यह थोड़ा अचरज भरा जरूर है क्योंकि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत में विशेषज्ञों द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि नेशनल पार्क के समीप ही कूनो नदी है, ऐसे में चीतों को लेकर सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। अब भारत में जन्म लेने वाले चीते नदी-नालों में तैरते देखे जा रहे है।