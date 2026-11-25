नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बड़ी बहन से विवाद के बाद मौसी के घर जा रही 17 वर्षीय छात्रा को मदद के बहाने अपने घर ले जाकर बंधक बनाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर स्थित कोठारी हाउस के पास रहने वाले युवक ने 16 नवंबर को वारदात को अंजाम दिया।

आरोपित ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो स्वजन तक पहुंचने के बाद पीड़िता ने माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।