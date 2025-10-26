MP Crime: दहेज के लिए किया प्रताड़ित, विवाहिता ने की आत्महत्या, पति समेत ससुरालियों पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: हजीरा इलाके में 21 दिन पहले हुई एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने पति और अन्य ससुराल जनों के खिलाफ दहेज हत्या की एफआइआर दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार, मृतक कल्पना, पत्नी पुष्पेंद्र सिकरवार थी, जिसने छह अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुबह उसका शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला था।
जांच के दौरान मायके वालों ने आरोप लगाया कि कल्पना को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोपियों में पति पुष्पेंद्र, सास सगुना, जेठ राजू सिकरवार व देवर कृष्णा सिकरवार शामिल हैं। वे दहेज में पांच लाख रुपये तथा कार की मांग कर रहे थे। एफआईआर के मुताबिक उस दिन भी रुपये मांगे गए थे। रुपये न देने पर मारपीट की गई। कल्पना के माथे और आंख के पास चोट के निशान मिले हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मारपीट के संकेत पाए गए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मायके पक्ष के बयानों के आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपितों की तलाश में सक्रिय है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।
